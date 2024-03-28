Конфеты в форме отгрызанного уха: легендарный Майк Тайсон вспомнил скандальный бой (видео)

Конфеты уже можно увидеть на прилавках магазинов в Нью-Йорке.

Компания бывшего чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Майка Тайсона Tyson 2.0 выпустила новый продукт из конопли — конфеты в форме отгрызанных ушей. Конфеты уже лежат на прилавках медицинских учреждений и магазинов в Нью-Йорке.

Эти причудливые изделия являются отсылкой к тому, как Тайсон откусил часть уха своему сопернику Эвандеру Холифилду во время их боя за звание чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе в Неваде в 1997 году, сообщает Sky News.

Конфеты представлены в разных вкусах, включая ягоды, кислый яблочный пунш и арбуз. Съедобные уши доступны в интернет-магазине компании, но их уже заметили в некоторых нью-йоркских диспансерах медицинской марихуаны.

Также сообщается, что 57-летний боксер запланировал промотур с новым продуктом в следующем месяце, одно из таких событий должно состояться на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке. Вместе с тем, далеко не все в каннабисной индустрии в восторге от выпуска продукта Тайсона из-за его репутации. Бывший боксер был осужден за изнасилование в 1992 году, а также обвинен в домашнем насилии.

Бой Тайсон - Холифилд, 1997 год

Тайсон ушел из профессионального бокса в 2005 году, имея на своем счету 50 побед, в том числе 44 нокаутом, и шесть поражений. Ранее в этом месяце он объявил, что сразится с боксером Джейком Полом, который стал известным благодаря YouTube, в поединке, который будет показан в прямом эфире на Netflix позже в этом году.