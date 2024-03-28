Цукерки у формі відгризаного вуха: легендарний Майк Тайсон згадав скандальний бій (відео)

Цукерки вже можна побачити на прилавках магазинів у Нью-Йорку.

Компанія колишнього чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Майка Тайсона Tyson 2.0 випустила новий продукт з конопель — цукерки у формі відгризаних вух. Цукерки вже лежать на прилавках медичних закладів та магазинів у Нью-Йорку.

Ці химерні вироби є посиланням на те, як Тайсон відкусив частину вуха своєму супернику Евандеру Холіфілду під час їхнього бою за звання чемпіона світу за версією WBA у важкій вазі в Неваді в 1997 році, повідомляє Sky News.

Цукерки представлені у різних смаках, включаючи ягоди, кислий яблучний пунш та кавун. Їстівні вуха доступні в інтернет-магазині компанії, також їх помітили в деяких нью-йоркських диспансерах медичної марихуани.

Повідомляється, що 57-річний боксер запланував промотур із новим продуктом наступного місяця, одна з таких подій має відбутися на площі Таймс-сквер у Нью-Йорку. Разом з тим, далеко не всі в канабісній індустрії у захваті від випуску продукту Тайсона через його репутацію. Колишнього боксера засудили за зґвалтування в 1992 році, а також звинувачено в домашньому насильстві.

Бій Тайсон — Холіфілд, 1997 рік

Тайсон пішов із професійного боксу у 2005 році, маючи на своєму рахунку 50 перемог, у тому числі 44 нокаутом, та шість поразок. Раніше цього місяця він оголосив, що побореться з боксером Джейком Полом, який став відомим завдяки YouTube, у поєдинку, який буде показаний у прямому ефірі на Netflix пізніше цього року.