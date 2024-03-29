"Абсолютно логично, нет результатов": в Федерации биатлона "Телеграфу" подтвердили отставку Санитры

Первый вице-президент ФБУ Андрей Дериземля назвал причины отставки словацкого специалиста

Первый вице-президент Федерации биатлона Украины Андрей Дериземля в комментарии "Телеграфу" фактически подтвердил отставку главного тренера мужской сборной команды. Украины Юрая Санитры. Ранее об этом сообщил ряд изданий со ссылкой на источники.

По словам Дериземли вопрос с отставкой Санитры, как и кадровое решение по назначению нового главного тренера, находится "в стадии проработки". Титулованный биатлонист отметил:

"Смотрите, есть рабочие моменты, они еще не до конца проговорены. Но, с Санитрой мы не планируем продолжать сотрудничество".

"Абсолютно логично, ведь нет результатов в последние годы. Кроме Пидручного , который на ЧМ завоевал медаль, в принципе, особых успехов не было. Если проанализировать, то крайний раз был призером Кубка мира в личных гонках, если не ошибаюсь, Сергей Семенов, в сезоне 2015/16. И с 2016-го не было ни одного призового места в личных гонках на этапах Кубка мира. Да, был успех Дмитрия, был ряд хороших результатов на чемпионате Европы, но их не так много.

Есть чувство неудовлетворенности у самих спортсменов, так и у Федерации. Плюс, в этом сезоне потеряли одну квоту. Поэтому, повторюсь – абсолютно логично. Вопрос, который назрел. И даже не в этом году, а еще раньше", — добавил титулованный в прошлом спортсмен, призер чемпионатов мира, победитель гонок Кубка мира и 3-кратный чемпион Европы Дериземля.

Оценивая результаты команды в завершившемся сезоне 2023/24 Дериземля отметил: "Если честно, я надеялся на куда более успешные выступления Дмитрия (Пидручного – ред.) и Артемов (Примы и Тищенко – ред.). Это те спортсмены, которые могут показать хороший результат. К сожалению, не получилось, хоть у них и было несколько неплохих стартов – и личных, и в эстафете. А вот остальные спортсмены вообще не показали результат, к сожалению.

В чем проблематика? На это, конечно, лучше ответит тренер. Именно тренер несет ответственность за подготовку, за результат, отвечает за команду. Возможно был сбой, возможно что-то еще случилось… Я сейчас не могу это комментировать".

А на вопрос чем может помочь сторонний специалист, и будет ли это Николай Зоц, заметил: "Сейчас идет обсуждение, Федерация хочет, чтобы это был качественный специалист, который соответствовал своей должности, оптимально это все сделать, учитывая множество факторов. Наличие тренеров, наличие финансирования – тут множество факторов, которые повлияют на выбор специалиста.

Будет это Николай Зоц или другой тренер? Решение будет принимать Федерация и предлагать кандидатуру на утверждение Министерству молодежи и спорта. Пока что это все еще в процессе".

Ранее мужская сборная Украины провалилась на чемпионате Европы, где также не завоевала ни одной награды.