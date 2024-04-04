"Бандеровский фильтр": в России истерика из-за недопуска олимпийского чемпиона

Причина недопуска связана с войной в Украине

Очередной российский спортсмен не получил допуск на лицензионный олимпийский турнир. На этот раз без шанса поехать на Олимпиаду в Париж остался двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев.

На ситуацию пожаловался директор Центра спортивной подготовки сборных России Георгий Брюсов. В своем Телеграм-канале он написал, что до последнего "надеялся на порядочность и ответственность международных организаций".

"Признаюсь, не ожидал такого решения. До последнего верил в спортивные резоны, здравый ум, порядочность и ответственность облеченных властью. Но нет, все басни про нелепые международные структуры, что оценивают каждого спортсмена по выдуманным критериям, кстати, абсолютно незаконным, оказались простыми россказнями. Всех сдал босс – Томас Бах сам отрапортовал, что каждый спортсмен проходит бандеровский фильтр. И эта мгла застит очи и волю всех на лозаннском Олимпе. Вот так избавляются от конкурентов, расчищают себе пьедесталы и президиумы, используя полезных идиотов", — написал он.

Напомним, что на Олимпиаду в Париже пускают далеко не всех россиян. Кроме того, что им нужно выступать под нейтральным флагом, им также необходимо соблюдать все критерии, указанные МОК.

Что касается Садулаева, то он неоднократно принимал участия в мероприятиях в поддержку войны в Украине, что и, судя по всему, стало причиной его недопуска.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Российский олимпийский комитет остался без главного спонсора.