"Поматросили и бросили": "Газпром" отказался от российских олимпийцев

Сотрудничество планировалось до 2026 года

Российский "Газпром" больше не будет спонсировать Олимпийский комитет России. Это связано с тем, что пока существует неопределенность с допуском местных спортсменов к Олимпийским играм-2024, которые пройдут летом в Париже.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на годовую отчетность Олимпийского комитета России. В пояснительной записке детально расписано, по каким причинам финансирования от монополиста больше не будет.

В числе причин также указаны санкции, введённые в отношении отдельных секторов российской экономики.

"Из-за этого партнеры ОКР были вынуждены оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты. Так, планируемый к подписанию договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы между ОКР и ПАО "Газпром" на оказание услуг по размещение рекламных материалов ПАО "Газпром" подписан не был", – говорится в записке.

В то же время российские болельщики довольно сдержанно отреагировали на данное событие. Некоторые предложили и вовсе не тратить деньги на Олимпийский комитет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в России звучат голоса, как и "за", так и "против" по поводу поездки спортсменов на Игры.