Известный промоутер дал прогноз на бои Усика и Ломаченко (видео)

Промоутера беспокоит форма Тайсона Фьюри

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум поделился ожиданиями от боя против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика. Представитель британца выразил беспокойство по поводу ужасной формы подопечного во время встречи с Фрэнсисом Нганну.

Арум рассчитывает, что Фьюри подойдет к поединку с украинцем в лучшем состоянии. об этом он заявил в комментарии BoxNation.

"Я верю, что нас ждет отличный бой. Безусловно, это историческое событие. Я всегда думал, что Фьюри огромный фаворит в этом противостоянии, из-за его габаритов и боксерских способностей.

Но меня очень беспокоит то, как он выглядел в последнем бою против Нганну. Я был там. Мне показалось, что он ужасно провел тот бой. У меня есть два объяснения. Во-первых, он действительно не тренировался. Во-вторых, когда боксер стареет, то теряет некоторые качества, особенно в физическом плане. Так ли это, мы узнаем 18-го мая.

Если Тайсон будет на высоте. Если мы увидим Фьюри, который был в последних двух боях с Уайлдером, в поединке с Уайтом, то Усик или другой супертяжеловес не сможет победить его. Все же осталось очень много вопросов, на которые мы узнаем ответы очень скоро", — сказал Арум.

Боб Арум дает прогноз

В этом же комментарии он оценил шансы Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа в бою за вакантный титул IBF в легком весе. Промоутер не смог определить фаворита в данном поединке.

"Я с нетерпением жду, когда посещу Перт и посмотрю этот поединок. Я думаю, что это будет очень конкурентный бой, потому что Ломаченко уже в возрасте. Он дрался много лет, у него почти 40 боев в любителях, и это сказывается на тебе. Камбосос — активный и сравнительно молодой боец. Я ожидаю, что это будет великолепная битва", — сказал Арум.

Напомним, что поединок Ломаченко и Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. Бой Усик — Фьюри пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).