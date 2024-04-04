Может быть много крови: известный боксер подсказал Усику, как победить Фьюри

Пока спортсмены готовятся к очному поединку, вокруг их боя продолжаются дискуссии

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри может закончиться весьма печально для последнего. Такую точку зрения выразил легендарный британский супертяж Дерек Чисора.

По словам Чисоры, рассечение Фьюри, которое он получил в одном из спаррингов, вряд ли заживет до боя с украинцем. Свою точку зрения Дерек выразил в комментарии Boxingnews24.

"Фьюри будет обязан постоянно двигаться в бою с Усиком, потому что его рассечение еще не зажило. Стоять на месте ему нельзя. Возле его глаза осталось рассечение, и я уверен, что Усик будет целиться именно по нему, чтобы как можно больше отрыть рану. Так что это может быть кровавый бой. Тайсону нужно быть очень осторожным", – считает Чисора.

Напомним, что легендарный поединок состоится 18 мая. Изначально бой планировали провести в феврале, но из-за рассечения у британца поединок были вынуждены сдвинуть на три месяца. Теперь же в случае, если один из боксеров откажется выходить в ринг, то он будет вынужден заплатить внушительный штраф.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в лагере Фьюри возникли большие проблемы.