Шанс для Усика? В лагере Фьюри завелись "кроты"

Соперники еще ни разу не встречались в ринге

До исторического боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри осталось меньше двух месяцев. Оба спортсмена активно готовятся к очному противостоянию, однако в лагере британца возникли необычные проблемы.

Свет на ситуацию пролил бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Джонни Нельсон. По его словам, в лагере чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе завелись "кроты", пишет talkSPORT.

Нельсон уверен, что некоторые люди из окружения Фьюри тянут его на дно, так как "сливают" информацию о его подготовке. Интересно, что еще в феврале Нельсон рассказывал о наличии информатора в тренировочном лагере Тайсона. Тогда он узнал, что Фьюри плохо готовится к поединку.

"Хотите знать, кто этот "крот"? Его отец и его брат. Они и есть "кротами". Послушайте, я не говорю ничего такого, что не сказал передо мной его отец. Я не говорю ничего такого, что не говорит его брат. Все записано, его отец в деталях рассказывал о лагере Тайсона. Фьюри не идиот, но он является головой змеи. Поэтому он должен вести себя очень осторожно, если собирается и дальше получать большую зарплату.

А эти люди в его лагере будут говорить ему то, что он хочет услышать, чтобы заслужить его внимание. Дело в том, что его брат и отец являются настоящими людьми, которых он должен слушать. Просто люди из его команды думают: "Мне хорошо платят, поэтому я буду говорить, что ты хочешь услышать". Я не ненавижу Тайсона Фьюри, потому что он лучший супертяжеловес в мире. Но люди в его лагере шепчут ему чушь на ухо, чтобы только все это соответствовало их повестке дня. Слушай своего брата, слушай своего отца — они говорят правду, но эти люди являются настоящими "кротами" в твоем лагере", — сказал Нельсон.

Ранее "Телеграф" писал о том, что букмекеры изменили котировки на бой Усик — Фьюри.