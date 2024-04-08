Відомий промоутер дав прогноз на бої Усика та Ломаченка (відео)

Промоутера турбує форма Тайсона Ф’юрі

Промоутер чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі Боб Арум поділився очікуваннями від бою проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика. Представник британця висловив занепокоєння жахливою формою підопічного під час зустрічі з Френсісом Нганну.

Арум розраховує, що Ф’юрі підійде до поєдинку з українцем у кращому стані. Про це він заявив у коментарі BoxNation.

"Я вірю, що на нас чекає відмінний бій. Безумовно, це історична подія. Я завжди думав, що Ф’юрі величезний фаворит у цьому протистоянні, через його габарити та боксерські здібності.

Але мене дуже турбує те, як він виглядав у останньому бою проти Нганну. Я був там. Мені здалося, що він страшенно провів той бій. Я маю два пояснення. По-перше, він справді не тренувався. По-друге, коли боксер старіє, то втрачає деякі якості, особливо у фізичному плані. Чи це так, ми дізнаємося 18 травня.

Якщо Тайсон буде на висоті, якщо ми побачимо Ф’юрі таким, яким він був в останніх двох боях з Уайлдером, у поєдинку з Уайтом, то Усик або інший суперважковаовик не зможе перемогти його. Все ж таки залишилося дуже багато питань, на які ми дізнаємося відповіді дуже скоро", — сказав Арум.

Боб Арум прогнозує

У цьому ж коментарі він оцінив шанси Василя Ломаченка та Джорджа Камбососа у бою за вакантний титул IBF у легкій вазі. Промоутер не зміг визначити фаворита у цьому поєдинку.

Я з нетерпінням чекаю, коли відвідаю Перт і подивлюся цей поєдинок. Камбосос — активний і порівняно молодий боєць. Я очікую, що це буде чудова битва", — сказав Арум.

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченка та Камбососа відбудеться 12 травня в австралійському Перті. Бій Усік — Ф’юрі пройде 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).