Усик - Фьюри: букмекеры впервые изменили свой прогноз на бой

Фаворитом предстоящего поединка стал украинский чемпион

Букмекеры сменили котировки на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между украинцем Александром Усиком и Тайсоном Фьюри из Великобритании. Усик стал фаворитом боя.

Впервые со времени официального объявления о предстоящем противостоянии ставки на победу Усика принимаются с коэффициентом 1.9, в то время как на триумф Фьюри 1.95, сообщает Favbet.На ничью можно поставить с коэффициентом 17.00.

Ранее букмекеры предлагали на победу Усика сделать ставку с коэффициентом 2,20. В то же время, успех Фьюри оценивался коэффициентом 1,88 (53%), а ничья считалась такой же маловероятной, как и сейчас — 17.00.

Бой между Усиком и Фьюри пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 мая. На кону будут стоять все самые престижные титулы в профессиональном боксе — WBA, WBO, IBF, IBO и журнала The Ring, принадлежащие Усику, а также титул чемпиона WBC, принадлежащий Фьюри.

Ранее сообщалось, что долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может не состояться. По крайней мере, так считают в команде украинского боксера.