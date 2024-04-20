Украинка Костюк вышла в финал престижного турнира, разбив трех теннисисток из топ-10 (видео)

Марта блестяще выступает в 2024 году

В субботу, 20 апреля, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 27) провела полуфинальный поединок на турнире WTA 500 в Штутгарте (Германия). Недавно Марта дошла до полуфинала на турнире на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Соперницей украинки была Маркета Вондроушова из Чехии (WTA 8). Встреча завершилась победой Костюк со счетом 7:6, 6:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Статистика игры Костюк - Вондроушова

К слову, это была вторая очная встреча теннисисток. В первом матче украинка уступила. В финале турнира с призовым фондом в $922,573 Костюк сыграет против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной (№4 WTA).

Полный видеообзор матча Костюк — Вондроушова будет доступен здесь позднее.

Напомним, на турнире в Германии Марта в 1/16 финала прошла немку Лауру Зигемунд (6:3, 6:7, 6:4) из Германии, затем украинка обыграла Чжэн Циньвэнь (2:6, 6:4, 5:7) из Китая. В четвертьфинале Марта добыла свою самую большую победу в карьере, обыграв третью ракетку мира Коко Гауфф (3:6, 6:4, 7:7).

Напомним, в марте Костюк сыграла в финале турнира в Сан-Диего (США), а до этого неплохо выступила на Australian Open-2024.