Костюк програла найбільший фінал у кар’єрі: скільки заробила українка (відео)

Українська спортсменка не зуміла здобути трофей

У неділю, 21 квітня, українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) провела фінальний матч на турнірі WTA 500 у Штутгарті проти представниці Казахстану Олени Рибакіної (№4 WTA). Українка у Німеччині здобула три перемоги над тенісистками з топ-10 рейтингу WTA.

У фіналі Костюк без шансів програла Рибакіній із рахунком 2:6, 2:6. Про це повідомляє "Телеграф".

Таким чином Олена веде у протистоянні з українкою з рахунком 2:1. До речі, Марта зіграла свій третій фінал на рівні WTA, на її рахунку одна перемога. У Штутгарті Марта здобула $76 225 (близько 3 млн грн) призових та 325 рейтингових очок.

Статистика матчу Рибакіна — Костюк

Повний відеоогляд матчу:

На шляху у фінал Костюк обіграла Лауру Зігемунд (Німеччина, №84) з рахунком 6:3, 6:7(4), 6:4, Чжен Цінь Вень (Китай, №7) з рахунком 6:2, 4:6, 7 :5, Коко Гофф (США, №3) з рахунком 3:6, 6:4, 7:6(6) та Маркета Вондроушову (Чехія, №8) з рахунком 7:6(2), 6:2.

Нагадаємо, Костюк у березні дійшла до фіналу на турнірі у Сан-Дієго (США). До речі, Марта у 2023 році виграла свій перший турнір WTA 250 в Остіні (США).