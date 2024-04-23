"Сборная имеет все средства для подготовки к ОИ": призер Сиднея-2000 и советник ОП Говорова:

Титулованная легкоатлетка рассказала о финансовой стороне подготовки к Играм в Париже

Через три месяца в Париже стартуют летние Олимпийские игры Париж-2024. Это первые для Украины игры в условиях полномасштабного вторжения, которое началось через несколько дней после завершения зимней Олимпиады Пекин-2022.

Бронзовая призер Игр Сидней-2000 в тройном прыжке, а ныне советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта рассказала "Телеграфу" о нюансах подготовки украинских атлетов к Играм. Полностью интервью титулованной спортсменки можно почитать здесь.

"Я была на совещании по поводу Олимпийских игр, где был и. о. Министра молодежи и спорта Матвей Бедный. На сегодняшний день олимпийская сборная, спорт высших достижений, имеют все средства для того чтобы подготовиться к Олимпийским играм".

Также Говорова добавила: "В начале войны Международный олимпийский комитет создал фонд солидарности именно для украинских атлетов, которые некоторое время имели финансирование из этого фонда, если я не ошибаюсь 7 млн долларов было собрано. И это не только деньги МОК, но и деньги ЕОК, это и международных федераций. То есть, это олимпийская солидарность, и впервые в истории МОК именно для одной страны был создан такой фонд.

В начале войны в марте 2022-го участие наших спортсменов на международных стартах было под большим вопросом. Но мы делали все для того, чтобы спортсмены имели возможность выезжать на соревнования, рассказывать всему миру о происходящем в стране, доказывать нашу несокрушимость. Юношеский олимпийский фестиваль в то время был… Я помню, как мы собирали экипировку, как просчитывали логистику, как собирали спортсменов, преодолевали все преграды для того, чтобы наши юные спортсмены поехали на этот фестиваль и другие соревнования".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На данный момент аналитики предрекают сборной Украины 13 наград соревнований.