"Пердуны диванные": пропагандист Губерниев наплевал на мнение россиян

Игры в Париже пройдут летом 2024 года

Один из рупоров Кремля, скандальный комментатор биатлона Дмитрий Губерниев довольно жестко высказался о россиянах, которые выступают против возможной поездки своих соотечественников на Олимпиаду в Париж. Как известно, Россия получила жесткие ограничения и сможет выступить на Играх исключительно в нейтральном статусе.

По словам Губерниева, российские атлеты, даже в нейтральном статусе, должны ехать в Париж. Слова пропагандиста приводят росСМИ.

"Пловец Колесников был дважды призером Игр в Токио, Чикунова стала там четвёртой! Они в расцвете своих сил, рекордсмены мира! Неужели мы отнимем у них шанс попасть на олимпийский пьедестал?

Они ведь могут выиграть у всего мира! Кто вы такие, пердуны диванные, чтобы быть против такого шанса и спортсменов критиковать? Надо ехать в Париж и сражаться за победу! И весь мир снова узнает силу спортивной России, в каком бы статусе мы там не выступали!" — отметил Губерниев.

К слову, в России по сей день идут дебаты о том, стоит ли спортсменам ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе. Часть россиян убеждена, что это будет "позором", однако по другую сторону дебатов есть и другое мнение.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в России звучат голоса, как и "за", так и "против" по поводу поездки спортсменов на Игры.