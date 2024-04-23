"Збірна має всі фінанси для підготовки до ОІ": призер Сіднея-2000 та радник ОП Говорова:

Титулована легкоатлетка розповіла про фінансову сторону підготовки до Ігор у Парижі.

Через три місяці в Парижі стартують літні Олімпійські ігри Париж-2024. Це перші для України Ігри в умовах повномасштабного вторгнення, яке розпочалося за кілька днів після завершення зимової Олімпіади Пекін-2022.

Бронзова призер Ігор Сідней-2000 у потрійному стрибку, а нині радник керівника Офісу Президента з питань спорту розповіла "Телеграфу" про нюанси підготовки українських атлетів до Ігор. Повністю інтерв’ю титулованої спортсменки можна почитати тут.

"Я була на нараді з приводу Олімпійських ігор, де був в.о. Міністра молоді та спорту Матвій Бідний. На сьогоднішній день олімпійська збірна, спорт вищих досягнень мають всі фінанси для того, щоб підготуватися до Олімпійських ігор".

Також Говорова додала: "На початку війни Міжнародний олімпійський комітет створив фонд солідарності саме для українських атлетів, які деякий час мали фінансування з цього фонду, якщо я не помиляюся 7 млн. доларів було зібрано. І це не тільки гроші МОК, а й гроші ЄОК, і міжжнародних федерацій. Тобто це олімпійська солідарність, і вперше в історії МОК саме для однієї країни був створений такий фонд.

На початку війни у березні 2022 року участь наших спортсменів на міжнародних стартах була під великим питанням. Але ми робили все для того, щоб спортсмени мали можливість виїжджати на змагання, розповідати всьому світу про те, що відбувається в країні, доводити нашу незламність. Юнацький олімпійський фестиваль на той час був… Я пам’ятаю, як ми збирали екіпірування, як прораховували логістику, як збирали спортсменів, долали всі перепони для того, щоб наші юні спортсмени поїхали на цей фестиваль та інші змагання”.

Олімпійські ігри відбудуться у Парижі з 26 липня по 11 серпня. Наразі аналітики пророкують збірній України 13 нагород змагань.