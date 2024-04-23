Елена Говорова о "нейтральных атлетах" в Париже: "Я не вижу этих людей на Олимпийских играх"

Призер Олимипады-2000 рассказывает о борьбе, которую ведет Украина, с присутствием россиян и белорусов на Играх в столице Франции

Через три месяца в Париже стартуют летние Олимпийские игры Париж-2024. Это первые для Украины игры в условиях полномасштабного вторжения, которое началось через несколько дней после завершения зимней Олимпиады Пекин-2022.

Несмотря на все проблемы, прежде всего психологического характера, украинские спортсмены готовятся к соревнованиям и до сих пор борются за олимпийские лицензии. В некоторых видах спорта квалификационные соревнования еще продолжаются.

О нюансах подготовки украинских атлетов к Играм, борьбе с присутствием на главных спортивных соревнованиях 4-летия так называемых "нейтральных" атлетов из России и Беларуси, международной помощи, которую получала Украина от олимпийской семьи, в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказывает бронзовая призер Игр Сидней-2000 в тройном прыжке, а ныне советник руководителя Офиса Президента по вопросам спорта и заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Елена Говорова.

Насколько президент вовлечен в вопрос подготовки к Олимпиаде именно сейчас, в военное время, когда вопросы спорта в принципе не могут быть приоритетными для государства?

Давайте начнем сначала – что такое спорт во время военного положения. Если мы будем глубоко смотреть, спорт это ресурс. И сказать, что он не первоочередной нельзя, потому что спорт – важная часть общества и важная часть нашей жизни. Если мы берем массовый спорт, мы можем говорить, что с помощью спорта человек может восстановиться. Это научно доказанный факт. На сегодняшний день, если мы хотим быть в ресурсе, мы должны идти не в аптеки, а в спортзалы, на дорожки, в парки. А ресурс для нас очень важен. Мы должны понять, если мы в ресурсе, мы сможем больше помогать нашим защитникам и защитницам.

Если мы берем международный спорт, когда наши атлеты уезжают за границу, то это еще одна возможность и очень большая возможность напомнить всему миру, что происходит в нашей стране. Спортсмены популярные люди, к спортсменам прислушиваются, их читают, их видят, с ними общаются. И у них есть еще одна возможность рассказать всему миру о происходящем в Украине, что у нас война, что наша страна защищает мир от террора и нам нужна помощь. Поэтому я бы сказала, что спорт – важная часть нашей жизни, даже во время военного положения.

Президент держит руку на пульсе — и по международному спорту, и по массовому спорту. Если вы вспомните, выступление Президента в прошлом году, 24 августа, он сделал акцент в своей речи говоря о программе активных парков. Именно о ресурсе нации идет речь. У нас вырастают дети. И мы с вами сегодня, как никто ответственны за растущее поколение. Я понимаю, что это тяжело, понимаю, что это сложно. Но пример моего сына, говорившего, мама пошли на тренировку, потому что я там забываю о войне, говорит об огромной важности этого вопроса. И мы должны это помнить – именно спорт, физическая активность помогают быть в ресурсе.

Елена Говорова

Полностью ли профинансирована подготовка украинских олимпийцев (в процентах)?

Я не могу вам сказать в процентах, но я была на совещании по поводу олимпийских игр, где был и. о. Министра молодежи и спорта Матвей Бедный. На сегодняшний день олимпийская сборная, спорт высших достижений имеет все средства для того чтобы подготовиться к Олимпийским играм. Это – первый момент.

Плюс, в начале войны Международный олимпийский комитет создал фонд солидарности именно для украинских атлетов, которые некоторое время имели финансирование из этого фонда, если я не ошибаюсь 7 млн долларов было собрано. И это не только деньги МОК, но и деньги ЕОК, это и международные федерации. То есть, это олимпийская солидарность, и впервые в истории МОК именно для одной страны был создан такой фонд.

Многое сделал Сергей Назарович Бубка, потому что он напрямую общался с президентами международных федераций по видам спорта, по поводу того, чтобы спортсмены бесплатно могли тренироваться за границей, чтобы у них была возможность продолжать выступать на международных соревнованиях. В начале войны в марте 2022-го участие наших спортсменов на международных стартах было под большим вопросом. Но мы делали все для того, чтобы спортсмены имели возможность выезжать на соревнования, рассказывать всему миру о происходящем в стране, доказывать нашу несокрушимость. Юношеский олимпийский фестиваль в то время был… Я помню, как мы собирали экипировку, как просчитывали логистику, как собирали спортсменов, преодолевали все преграды для того, чтобы наши юные спортсмены поехали на этот фестиваль и другие соревнования.

Сегодня процесс идет, я не буду сравнивать это с Токио, потому что тогда были свои моменты в подготовке. Но я верю, что мы увидим в этом году нашу сильную сборную на Олимпиаде. Уже то, что она будет в Париже, показывает нашу силу и характер.

Сколько, по-вашему, медалей может завоевать сборная Украины?

Вы же знаете, я спортсменка, у нас не принято считать медали в голос (улыбается).

Я вообще не понимаю счет медалей, тем более золотых. Я вам приведу пример. Яна Клочкова в Сиднее-2000 завоевала три медали (две золота и серебро), в Афинах-2004 еще две золота – четыре золота. Это говорит о развитии спорта в стране, или это говорит о том, что талантливый человек вышел, подготовился должным образом и завоевал медали для страны? На что мы обращаем внимание, если мы говорим о развитии спорта в стране? На наши сильнейшие виды спорта мы должны смотреть всесторонне, а не только считать медали. Говоря о плавании, мы помним Сидней и Афины, и какой ступор был после этого. Только в последние годы мы видим, что Михаил Романчук и Владислав Бухов выходят на новый уровень, демонстрируют результаты. Если мы говорим о развитии спорта, нужно смотреть не только на медали на Олимпийских Играх. Есть таланты, которые борются за награды на Олимпийских Играх, есть определенный процент характера тоже… Бывают и такие случаи на Олимпийских играх.

Медали будут на Олимпийских Играх, я уверена. А сколько и какого достоинства, это время покажет.

Есть определенные моменты, определенные обстоятельства, определенная подготовка, я не буду считать и никогда не считала "золото" на Олимпийских играх. Потому что это никак не отражает 100-процентную действительность в развитии спорта.

Повторение результата Токио-2021 в нынешних условиях – успех или неудача?

В нынешних условиях любая медаль, завоеванная нашими спортсменами, это уже успех.

Как государство может повлиять на то, чтобы футбольная сборная собрала сильнейший состав на Олимпиаду, включая игроков национальной сборной, которые будут выступать на Евро — Трубиным, Забарным, Бражко, Судаковым, Мудриком?

Есть Закон Украины об общественных объединениях, где четко прописано, что государство не имеет права вмешиваться в деятельность общественных объединений. И это первое правило, соблюдаемое государством. Вместе с тем, я думаю, что сознание игроков вообще наше украинское сознание, и то, что мы впервые отобрались на Игры в футболе, к тому же, в такие сложные времена… Я думаю, что все причастные сделают все возможное для того, чтобы мы там достойно выступили.

Еще должно быть сознание "Динамо", "Шахтера", иностранных клубов, где выступают наши легионеры…

Я очень на это надеюсь.

Понятно. что выступление сборной на Играх, это не только спортсмены, но и большая официальная делегация (тренеры, врачи, массажисты, судьи и т.д.). Нет ли опасений, что вернутся не все уехавшие?

Количество делегации, не такое уж большое. Половину количества спортсменов составляет официальная делегация. Соответственно, если у нас будет 100 спортсменов, то состав официальной делегации должен насчитывать не более 50 человек, которые едут на ОИ. Это первый момент. Второй – спортсмены, которые едут на Игры, они ездили на чемпионаты мира, чемпионаты Европы, Кубки мира, отборочные соревнования. И они ведь ездили не всегда сами. Есть команда людей, которая некоторое время находится вместе с ними. Даже на УТС (учебно-тренировочных сборах) они всегда рядом.

Потому речь не идет о том, что все массово сейчас поедут на Олимпийские игры. Я уверена, что мы не увидим случайно поехавших на Игры людей. Это будут люди, которые постоянно выезжают вместе с командой и работают со спортсменами не один год, как составная часть команды.

Елена Говорова

Проводится ли инструктаж для спортсменов на случай встречи с нейтральными атлетами в случае нахождения рядом на арене или пьедестале почета (общее фото, рукопожатие, прочее)?

Международная федерация тенниса проводит курсы медиа грамотности среди теннисистов мира, входящих в Топ-100 на разные случаи, например, определенные условия, как себя вести перед камерой и так далее. Подобную работу следует проводить и нам с нашими олимпийцами. И это не только указания, делайте так, или делайте так. Человек во время соревнований, большой психологической нагрузки, на подсознании должен понимать, чего не нужно делать, как бы его ни провоцировали. Наши атлеты сознательны и ответственны, но провокации могут быть. И потому нужно предупредить наших спортсменов, что провокация может быть в любой момент. И это нужно учитывать. Например, человек может говорить на украинском языке, а задавать провокационные вопросы. Человек, который может специально подойти и обнять, а ты не готов к этому. Эти моменты все нужно обсуждать, чтобы наши спортсмены готовы были избежать этих провокаций.

Около 50 российских олимпийцев могут получить путевки в Париж. Также активно за путевки соревнуются белорусы. Вы являетесь советником по вопросам спорта ОП. Как украинское государство противостоит попыткам россиян и белорусов попасть на Игры?

С начала войны Минмолодежьспорт, НОК Украины, профильные федерации, Комиссия атлетов НОК во главе с Георгием Зантараей собирает все доказательства того, как российские спортсмены могут быть связаны со своим государством. Я знаю, что недавно Комиссия атлетов МОК встречалась с нашей комиссией, они проводили онлайн-встречу по поводу того, какие есть доказательства, как будет работать комиссия, что могут сами атлеты сделать на этом пути. И эта работа не только сегодня ведется, она ведется в последние полтора года, потому что, как только мы видим какие-то нарушения, мы сразу же их фиксируем. И это не только спортсмены, не только работники НОК, Министерства или федераций, это и огромное количество активистов, помогающих отслеживать активность "нейтральных" спортсменов. Наша задача сегодня – бороться за наше право соревноваться на Играх, без участия спортсменов РФ и РБ. Не существует статуса нейтрального атлета, они все равно представляют свою страну, все равно ассоциируются со страной-агрессором. Поэтому наша задача сегодня – предоставить больше доказательств нарушений так называемого статуса нейтрального атлета.

Кроме того… Мы помним, сколько России нарушало олимпийское перемирие, мы помним, сколько было скандалов со спортсменами этой страны относительно допинга. Поэтому если Россия возвращается в олимпийское движение, даже если это нейтральные спортсмены – это всегда хаос, всегда нарушения, это не об олимпийских принципах. И все эти доказательства мы собираем, прописываем и предоставляем МОК.

С другой стороны, те же российские боксеры, гимнасты не участвуют даже в квалификационных соревнованиях. Почему именно федерации этих видов спорта отказываются от соревнований? Это наш плюс?

Меня не интересует их мнение вообще. Я вам скажу больше. Игры дружбы, которые они собираются проводить в сентябре, это несуразица, потому что это не о мировом спорте и не о развитии спорта. Мы все понимаем, что они хотят совершить раскол в олимпийском движении.

Меня действительно не интересует их мнение. Их не должно быть в олимпийском движении. Это не та страна и не те люди, которые могут быть представлены на Олимпиаде. Что такое олимпийское движение – это об уважении, о мире, о лучших качествах человека, которые он может показать во время Игр и вообще во время соревнований. Поэтому я не вижу этих людей на Олимпийских играх.

Елена Говорова

Вы лично многое общаетесь с мэром Парижа Анн Идальго. Какие настроения царят в столице Франции перед Играми по отношению к российским спортсменам?

Что касается российских спортсменов, то госпожа Идальго четко высказалась, когда приезжала последний раз в Киев, это кстати уже четвертый официальный визит мэра Парижа во время полномасштабного вторжения. Дословно – "Я хочу сказать российским и белорусским спортсменам, что им не рады в Париже". Что касается украинских спортсменов, она на встречах постоянно отмечала, что "мы вас очень ждем, хотим видеть, поражены вашей силой воли, поражены вашей страной. Мы вас очень ждем на Олимпийских играх". И знаете, это очень чувствуется. Я несколько раз была в Париже по поводу Игр и это чувствуется даже в воздухе – насколько они ждут и насколько они восхищены украинским народом.

Кстати, и помощь, которая идет из Франции, она очень и очень велика. Мы договорились с мэром Лилля, что этим летом наши дети поедут на отдых, на учебно-тренировочные сборы. А когда страна живет Олимпийскими играми, я думаю, для них это будет праздник. Я обратилась с просьбой о помощи в сборе спортивного инвентаря – мне уже через пару дней друзья из Франции отчитались, что собрано. Я помню, как в начале войны гуманитарный штаб НОК получил первую помощь именно от Франции.

Очень хочется увидеть во время Олимпиады Париж украинским. И у нас есть все, чтобы мы это сделали.

В регламенте МОК четко записано, что любой человек, имеющий официальную аккредитацию на Игры (спортсмен, тренер, судья, журналист и т.д.) имеет право попасть в страну, где проводится Олимпиада. Может ли Франция в одностороннем порядке закрыть свои границы для атлетов из России и Белоруссии?

Нет к сожалению. Каким образом, если у них есть аккредитация? Аккредитация это тот документ, который дает тебе право заехать в страну. Здесь речь идет о том, что наша задача – сделать невозможным участие этих спортсменов, даже в статусе нейтральных. И у нас очень много работы. Пусть осталось и не так много времени. Но мы должны делать то, что мы должны делать.

Президент Франции недавно заявил, что потребует от Кремля прекратить огонь в Украине во время проведения Олимпийских игр. Что думают в ОП на этот счет?

Первое, что мы должны понимать, каждый раз перед Олимпийскими играми ООН подписывает декларацию со всеми странами об олимпийском перемирии. Это официальный документ, и перед зимними играми в Пекине мы были в числе первых стран, подписавших олимпийское перемирие. Так и на этот раз в марте было подписано право на перемирие во время Игр в Париже. Кто его не подписал? Всего две страны, одна из них – Россия.

Кто бы, что за "поребриком" не говорил по этому поводу, это официальный документ. Потому… Как может быть иначе, когда идут Олимпийские игры…

Известно, что МОК производит фильтрацию нейтральных атлетов, но "выборочно". Например, у белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая активно поддерживает Лукашенко, уже есть путевка на Игры. Вместе с тем, российский борец Муса Евлоев не сможет попасть на Олимпиаду. Как происходит процесс фильтрации? Причастна ли к этому процессу Украина?

Сейчас вопросы лицензирования решаются на уровне международных федераций. Но окончательное решение об участии в Олимпийских играх будет принимать МОК. Создана специальная комиссия МОК, которая будет анализировать документы относительно нарушения статуса нейтральности. Она будет приниматься решение по этим спортсменам. Мы направляем в МОК все материалы, которые у нас есть, эти документы берут для дальнейшего рассмотрения. Более того, эта комиссия работает и будет работать во время Олимпийских игр и будет работать после Игр. Поэтому я надеюсь, что у нас хватит сил доказать, что эти спортсмены нарушают олимпийские принципы, нарушают даже рекомендации МОК. Наша задача предоставить как можно больше доказательств того, что спортсмены нарушают статус нейтральности.

Украина очень важный игрок в этом процессе, но мы не можем действовать на эмоциях, просто говорить, что они плохие. Факты и доказательства нарушения статуса нейтральности – основной аргумент. Как можно больше их собрать. Чтобы каждое высказывание, каждая фотография, каждое нарушение… Чтобы Комиссия получила все это и имела все, чтобы доказать нарушение нейтральности и принять соответствующее решение.

Остаётся ли вероятность того, что Украина будет бойкотировать Олимпийские игры-2024 из-за россиян и белорусов?

На сегодняшний день наша основная задача бороться за то, чтобы мы выступали на Олимпийских играх. И как можно больше делать для того, чтобы мы не увидели атлетов из России и РБ на этих соревнованиях. А украинские спортсмены должны тренироваться, бороться за право участия, завоевывать как можно больше и больше лицензий.

А слово "бойкот", скажем так, имеет очень негативные последствия для страны, которая бойкотирует Олимпийские игры. К тому же последствия на перспективу. Если страна бойкотирует ОИ, то ее отстраняют от дальнейших соревнований, на нее налагаются санкции, которые она должна выдержать. МОК принимает отдельное решение по той стране, которая бойкотирует Игры – это правило организации.

Во время Игр Лондон-2012 Вы вели Олимпийский дневник вместе с Савиком Шустером. Известно ли Вам, как украинское ТВ будет транслировать Игры в Париже, какие телеканалы, в каком объеме?

Права первоочередности на трансляцию Игр имеет государственный канал Суспільний. А дальше я думаю, что команда, работающая на этом канале, уже решила как будут показывать Игры, в котором объеме, какие будут изюминки этих трансляций, и будут ли передавать права на трансляции другим каналам…