"Мы помним, сколько Россия нарушала олимпийское перемирие": Говорова про отстранение "нейтральных" атлетов

Титулованная спортсменка считает, что россиянам и белорусам нет места в Париже-2024

Через три месяца в Париже стартуют летние Олимпийские игры Париж-2024. Это первые для Украины игры в условиях полномасштабного вторжения, которое началось через несколько дней после завершения зимней Олимпиады Пекин-2022.

О борьбе с присутствием на главных спортивных соревнованиях 4-летия так называемых "нейтральных" атлетов из России и Беларуси "Телеграфу" рассказывает бронзовая призер Игр Сидней-2000 в тройном прыжке, а ныне советник руководителя Офиса президента по вопросам спорта Елена Говорова. Полностью интервью можно прочитать здесь.

"С начала войны Минмолодежьспорт, НОК Украины, профильные федерации, Комиссия атлетов НОК во главе с Георгием Зантараей собирает все доказательства того, как российские спортсмены могут быть связаны со своим государством. Я знаю, что недавно Комиссия атлетов МОК встречалась с нашей комиссией, они проводили онлайн-встречу по поводу того, какие есть доказательства, как будет работать комиссия, что могут сами атлеты сделать на этом пути. И эта работа не только сегодня ведется, она ведется в последние полтора года, потому что, как только мы видим какие-то нарушения, мы сразу же их фиксируем.

Это не только спортсмены, не только работники НОК, Министерства или федераций, это и огромное количество активистов, помогающих отслеживать активность "нейтральных" спортсменов. Наша задача сегодня – бороться за наше право соревноваться на Играх, без участия спортсменов РФ и РБ. Не существует статуса нейтрального атлета, они все равно представляют свою страну, все равно ассоциируются со страной-агрессором. Поэтому наша задача сегодня – предоставить больше доказательств нарушений так называемого статуса нейтрального атлета", — отметила титулованная спортсменка.

Также Говорова добавила: "Мы помним, сколько Россия нарушала олимпийское перемирие, мы помним, сколько было скандалов со спортсменами этой страны относительно допинга. Поэтому если Россия возвращается в олимпийское движение, даже если это нейтральные спортсмены – это всегда хаос, всегда нарушения, это не об олимпийских принципах. И все эти доказательства мы собираем, прописываем и предоставляем МОК".

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. На данный момент аналитики предрекают сборной Украины 13 наград соревнований.