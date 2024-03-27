Евро-2024 для трех сборных Украины: команды разных возрастов показывают результат

Летом 2024-го помимо национальной сборной на Евро также сыграют команды U-17 и U-19

Март оказался крайне успешным месяцем для сборных Украины по футболу разных возрастов. Несколько недель назад на Евро вышла команда 17-летних украинских футболистов, а во вторник, 26 марта, юношеская сборная 19-летних и национальная команда. Если к этому еще прибавить бронзу молодежной команды на Евро-2023, позволившую ей завоевать путевку на Олимпиаду в Париж, то складывается картина полноценного успеха. Кстати, в отборе Евро-2025 среди молодежи украинцы (U-21) также уверенно лидируют в группе — 6 побед в 6 матчах — и очень близки к итоговому успеху.

Но, все же, главное внимание болельщика привлекает национальная команда, которая летом в четвертый раз подряд сыграет в финальной части чемпионата Европы. Начиная с домашнего (с Польшей) Евро-2012, украинцы не пропустили ни одного чемпионата. При том, что до этого в Евро не участвовали вообще.

Две "валидольные" победы и хорошие перспективы

Решающие матчи – плей-офф отборочного турнира, оказались сверх напряженными во всех смыслах – и по статусу, и по содержанию игры. В обоих случаях у команды Сергея Реброва была более чем нервная концовка, и, в обоих случаях – волевая победа. Команда проигрывала по ходу матча и в полуфинале – с Боснией, и в финале – с Исландией. Но, в обоих случаях сумела добиться победы.

Скорость Яремчука, блестящая игра Мудрика, супергол Цыганкова сразу после травмы, все это вместе и по отдельности стало слагаемыми успеха национальной команды, которая становится завсегдатаем турнира сильнейших команд Старого света. И если на Евро-2012 мы попали автоматически, на правах хозяев турнира, вместе со сборной Польши, то в дальнейшем уже в третий раз подряд проходим в финальную часть через отборочный турнир. Жаль, что такого постоянства и близко не наблюдается в чемпионатах мира, где кроме Мундиаля-2006, мы стабильно останавливаемся на стадии отборочного турнира… Впрочем, сейчас о хорошем. Все волнения – позади, а впереди сам Евро.

И здесь уже нам повезло с жеребьевкой. Среди соперников украинцев на первом этапе финального турнира, в группе, не будет грандов. Команды Италии и Англии, которые были оппонентами на групповом этапе отборочного турнира, а также "гранды" из Германии, Испании, Франции или Португалии были распределены по другим группам. Сборной Украины достались весьма скромные команды Румынии и Словакии, а также некогда грозная сборная Бельгии.

Сильны составом и мастерством

Конечно, после очень напряженных побед над Боснией и Герцеговиной и Исландией, игрокам и тренерскому штабу самое время опуститься с небес на землю и проанализировать, что пошло не так и почему вместо уверенных побед мы получили две напряженные концовки, когда болельщикам впору было хвататься за сердце и пить валидол.

Но, уде в финальном турнире, как минимум два из трех соперника сборной Украины кажутся середнячками, который команде Реброва вполне по силам. Как говорил накануне матча с Исландией в эксклюзивом комментарии для "Телеграфа" Вячеслав Грозный, "у нас больше козырей". Игроки уровня Мудрика, Цыганкова, Довбика, Лунина есть далеко не в каждой команде. И далеко не в таком количестве. Конечно, "грандам" мы проигрываем, но, кажется, прежде всего, психологически. А уж такие команды, как сборные Румынии и Словакии должны проходить "с закрытыми глазами".

Другой вопрос – сборная Бельгии, которая еще совсем недавно была одним из потенциальных фаворитов Евро или ЧМ. Но… "Золотое поколение", когда большинство игроков сборной представляли сильнейшие европейские чемпионаты и являлись настоящими звездами мирового футбола – вратарь Тибо Куртуа, защитники Венсан Компани и Ян Вертонген, полузащитники Эден Азар и Кевин Де Брёйне, нападающий Ромелу Лукаку – уходит в прошлое. К тому же, они так и не смогли добиться крупного успеха на ЧМ-2018 и -2022, или на Евро-2020. Как яркий пример того, что команда "уже не та", можно привести травму партнера по "Реалу" Андрея Лунина. Голкипер Тибо Куртуа едва оправившись от старой травмы тут же получает новую. А Лунин, соответственно, получает новый шанс проявить себя в решающих матчах сезона в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Букмекеры верят в выход сборной в плей-офф

В свою очередь, аналитики букмекерских контор, верят в выход сборной Украины в плей-офф, но со 2-го места, отдавая победу в группе все же сборной Бельгии. Шансы бельгийцев на триумф в Группе Е оцениваются коэффициентом 1.38, а на выход из группы – 1.04. Коэффициент на победу сборной Украины в групповом турнире составляет 5.00, а на выход из группы – 1.40. Совсем другие показатели у команд Румынии (9.00 и 1.65 соответственно) и Словакии (10.00 и 1.85).

Ну и сборная Украины уже сейчас является безоговорочным фаворитом своего первого матча на Евро-2024, против команды Румынии, который пройдет 17 июня. На победу сборной Украины можно поставить с коэффициентом 1.90 в то время как на ничью принимаются ставки из расчета 3.60 к 1, а на победу команды Румынии — 4.15 к 1, сообщает Favbet.

Главными фаворитами Евро в целом, по мнению букмекеров, являются команды Франции и Англии – 4.50. Далее идет хозяин соревнований Германия (7.00), Испания (8.00) и Португалия (9.00). Также в 10-ку фаворитов входят команды Италии Нидерландов, Бельгии (все – по 17.00), Дании и Хорватии – по 30.00.

На итоговый триумф Украины на чемпионате Европы 2024 букмекеры дают коэффициент 33.00.

Напомним, что попасть в плей-офф можно и с 3-го места. 24 команды-участницы турнира уже разбиты на 6 групп по 3 сборные. И, согласно регламенту соревнований, в плей-офф выходят команды, занявшие первые и вторые места, а также 4 лучших из занявших третьи места в группах.

Где и когда играем в Германии? Как достать билеты?

Пока же ясно, что сборная Украины проведет на Евро-2024, как минимум, три матча группового турнира. Расписание игр сборной Украины:

Румыния – Украина, 17 июня, Мюнхен, "Альянц-Арена" (начало в 16.00),

Словакия – Украина, 21 июня, Дюссельдорф, "Меркур Шпиль-Арена" (начало в 16.00),

Украина – Бельгия, 26 июня, Штуттгарт, "Мерседес-Бенц Арена" (начало в 19.00).

Продажи билетов на Евро-2024 начались 6 апреля 2023 года. Разумеется, УЕФА уже продал львиную часть билетов. Но, на сайте есть платформа перепродажи. И сегодня утром, 27 марта, на платформе появилось объявление. "Поздравляем Украину и добро пожаловать в финальную часть соревнования УЕФА ЕВРО2024! Билеты на матчи можно приобрести на Билетном портале, который открывается для болельщиков 27 марта в 11:00 СЕТ (12.00 по киевскому времени). Формат покупки билетов: "первым пришел — первым приобрел". Регистрируйся или заходи на уже зарегистрированный аккаунт и отметь себя как болельщика сборной Украины", — гласит текст на сайте УЕФА.

В любом случае, болельщикам сборной Украины стоит поспешить. В прошлый раз билеты, которые были размещены на официальной платформе УЕФА по перепродаже, были распроданы за несколько часов.

Подробная инструкция, как зарегистрироваться на билетном портале и купить билет есть на странице билетного портала УЕФА, где нужно нажать курсором на сине-желтый кружок с надписью Украина.