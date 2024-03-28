Украина поднимется в рейтинге ФИФА после выхода на Евро: стало известно на сколько мест

Национальная сборная поднимется с 24-го на 22-е место

Сборная Украины улучшит свои позиции в рейтинге ФИФА после мартовских матчей — благодаря выходу в финальную часть чемпионата Европы-2024. Команда поднимется на 2 позиции вверх.

Сейчас команда Сергея Реброва находится на 24-й строчке в рейтинге ФИФА. Однако после ближайшего обновления этого списка, которое состоится 4 апреля, сборная Украины окажется на 22-й ступени, сообщает источник ESPN в соцсети Х.

Благодаря победам над командами Боснии и Герцеговыны и Исландии, сборная Украины опередит Южную Корею и Австралию. Вместе с тем, тройка ведущий команд мира останется неизменной — Аргентина, Франция, Бельгия.

Со сборной Бельгии нашей команде придется сыграть на групповом этапе Евро-2024. Также в квартет с украинцами на чемпионате Европы попали Словакия и Румыния. Сборная Румынии в свежем рейтинге будет находиться на 46-й позиции, а Словакия — на 48-м.

Чемпионат Европы по футболу 2024 года будет принимать Германия. Турнир продлится с 14 июня по 14 июля в 10 городах на 10 стадионах. Сборная Украины проведет свои матчи в Мюнхене, Дюссельдорфе и Штутгарте.