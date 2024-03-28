Украина вышла Евро-2024: билеты на матчи можно купить от 1300 гривен

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года

Сборная Украины все же пробилась в финальную часть чемпионата Европы и теперь у поклонников нашей команды есть возможность поддержать своих кумиров в Германии. На официальном сайте УЕФА уже стартовала продажа билетов на матчи Евро-2024.

О возможности купить билеты сообщили на сайте УАФ. Приобрести же их можно на официальном сайте УЕФА.

Интересно, что стоимость билетов совсем "не кусается". Самый дешевый из них стоит 30 евро, что по нынешнему курсу около 1300 гривен. Речь идет о матчах групповой стадии турнира. Столь дешевые места располагаются традиционно за воротами, а вот места на центральных трибунах стоят 200 евро — около 8500 гривен. А вот самый дешевый билет на финал Евро-2024 будет стоить 95 евро.

При покупке билета вам нужно обязательно указать, что вы являетесь болельщиком сборной Украины. Потом вас перебросит в живую очередь. Продавать билеты будут до 8 апреля вкючительно, а получить их можно в мобильном приложении УЕФА.

Расписание матчей сборной Украины на Евро-2024

17 июня (понедельник), 16:00. Румыния – Украина (Мюнхен)

21 июня (пятница), 16:00. Словакия – Украина (Дюссельдорф)

26 июня (вторник), 19:00. Украина – Бельгия (Штутгарт)

Напомним, что европейское первенство в Германии станет четвертым для сборной Украины в истории. Оно пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на различные по возрастным рамкам чемпионаты Европы в 2024 году пробились сразу три сборных Украины.