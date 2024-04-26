В РФ подтвердили, что пропустят ЧМ-2026 и Евро-2028

Россия хочет принять участие в ЧМ-2030

Сборная России рассчитывает вернуться на международные турниры по футболу в 2028 году. На данный момент все команды и сборные РФ были отстранены от международных соревнований из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину.

Таким образом, РФ хочет принять участие в чемпионате мира-2030. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

"На период отстранения сборная должна быть обеспечена конкурентной игровой практикой и сопутствующими проектами развития, которые позволят в дальнейшем успешно выступать на чемпионатах мира и Европы.

Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го", — гласит концепция деятельности сборной в период санкций и отстранения от международных соревнований от Исполкома РФС.

Напомним, в сентябре 2023 года УЕФА решил допустить юношеские сборных России U-17 к международным турнирам. Однако это спровоцировало бурную реакцию в европейских странах. В итоге Союз отменил свое решение, что вызвало истерику в РФ.