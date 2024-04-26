У РФ підтвердили, що пропустять ЧС-2026 та Євро-2028

Росія хоче взяти участь у ЧС-2030

Збірна Росії розраховує повернутися на міжнародні турніри з футболу у 2028 році. На цей момент усі команди та збірні Росії були усунені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну.

Таким чином, РФ хоче взяти участь у чемпіонаті світу-2030. Про це повідомляє офіційний сайт Російського футбольного союзу (РФС).

"На період усунення збірна має бути забезпечена конкурентною ігровою практикою та супутніми проектами розвитку, які дозволять надалі успішно виступати на чемпіонатах світу та Європи.

Орієнтиром для повернення є відбірковий турнір чемпіонату світу 2030 року, який стартує восени 2028-го", — йдеться у концепції діяльності збірної у період санкцій та усунення від міжнародних змагань від Виконкому РФС.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив допустити юнацькі збірні Росії U-17 до міжнародних турнірів. Однак це спровокувало бурхливу реакцію у європейських країнах. У результаті Союз скасував своє рішення, що викликало істерику у Росії.