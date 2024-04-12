Укр

Сыграет на Евро? Спортивный врач дал прогноз по восстановлению Цыганкова

Автор
Кирилл Стадниченко Кирилл Стадниченко
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Автор
Виктор Цыганков
Виктор Цыганков. Фото Hospital Pass

Речь пойдет, минимум, о 6-8 неделях восстановления

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал новую травму футболиста сборной Украины и испанской "Жироны" Виктора Цыганкова, из-за которой 26-летний футболист пропустит матч против "Атлетико" Мадрид. 26 марта игрок вместе с национальной командой пробился на Евро-2024.

Врач считает, что восстановление после новой травмы займет от 6 до 8 недель. А значит, под угрозой выступление Цыганкова на Евро-2024, отмечает Бабелюк в своем Телеграм-канале.

"На носу ЕВРО, нам нужен Виктор готовым. Сейчас очень важно качественно замэнеджить эту проблему и не форсировать игрока, что может привести к длительным проблемам, как в случае с Зинченко", — считает доктор.

Кроме того, Бабелюк отметил: "Не прошло и месяца после форсированного восстановления Виктора от травмы связки колена, как последствия не заставили себя долго ждать. Как я отмечал ранее, не таким опасным было само форсирование, как то, что Виктор сразу начал играть по 80-90 минут за сборную и клуб. Такая тактика подвергает организм значительным нагрузкам после длительной паузы, что значительно повышает риск получения какой-либо травмы.

Пока неизвестно насколько серьезной является травма. Есть надежда, что это всего лишь перегруженная мышца и там нет структурных нарушений, а значит Виктор сможет сыграть уже через несколько дней. Зато, если травма икроножной мышцы таки подтвердится, то речь пойдет о минимум 6-8 неделях восстановления, а значит вылет до конца сезона".

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков провел 24 матча в Ла Лиге. Он отметился 6 голами и 4 голевыми передачами.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Украины на групповом этапе сыграет с командами Румынии, Словакии и Бельгии.

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#Футбол #Сборная Украины #Евро-2024 #Виктор Цыганков