Уже сегодня: УЕФА начинает продажу билетов на матчи сборной Украины

27-го марта в 12.00 по киевскому времени старт продажи билетов на матчи сборной Украины

УЕФА объявил о начале продажи билетов на матчи сборной Украины на Евро-2024. Команда Сергея Реброва проведет, как минимум, три матча на групповом этапе соревнований.

Билеты можно будет приобрести начиная с 27 марта, с 12.00 по киевскому времени (11.00 СЕТ). Об этом сообщается на билетном портале Союза европейских футбольных ассоциаций.

Сегодня утром, 27 марта, на платформе появилось объявление. "Поздравляем Украину и добро пожаловать в финальную часть соревнования УЕФА ЕВРО2024! Билеты на матчи можно приобрести на Билетном портале, который открывается для болельщиков 27 марта в 11:00 СЕТ. Формат покупки билетов: "первым пришел — первым приобрел". Регистрируйся или заходи на уже зарегистрированный аккаунт и отметь себя как болельщика сборной Украины", — гласит текст на сайте УЕФА.

На данный момент ясно, что сборная Украины проведет на Евро-2024, как минимум, три матча группового турнира. Расписание игр сборной Украины:

Румыния – Украина, 17 июня, Мюнхен, "Альянц-Арена" (начало в 16.00),

Словакия – Украина, 21 июня, Дюссельдорф, "Меркур Шпиль-Арена" (начало в 16.00),

Украина – Бельгия, 26 июня, Штуттгарт, "Мерседес-Бенц Арена" (начало в 19.00).

Билеты на матчи группового этапа распределены по категориям — от 30-ти до 400 евро. Fans First: 30 евро; категория 3: 60 евро; категория 2: 150 евро; категория 1: 200 евро; Prime Seats: 400 евро.

Болельщикам сборной Украины стоит поспешить. В прошлый раз билеты, которые были размещены на официальной платформе УЕФА по перепродаже, были распроданы за несколько часов.

Подробная инструкция, как зарегистрироваться на билетном портале и купить билет есть на странице билетного портала УЕФА, где нужно нажать курсором на сине-желтый кружок с надписью Украина.