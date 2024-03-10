Украинец Чепурный выиграл "золото" на престижном турнире по гимнастике (видео)

Украинец выиграл вторую медаль в сезоне

Украинский гимнаст Назар Чепурный стал победителем этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку (Азербайджан). Накануне украинец Илья Ковтун выиграл "золото" на этом же турнире в упражнениях на параллельных брусьях.

О победе Назара сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики в Twitter. Украинский гимнаст стал лучшим в опорном прыжке, получив в сумме 14,900 баллов.

"Серебро" завоевал Вай Хунг Шек из Гонконга, а "бронзу" — Гарри Гепворт из Великобритании.

Отметим, это вторая награда Чепурного в текущем сезоне. На первом этапе Кубка мира в Каире (Египет) Назар выиграл "серебро".

Напомним, летом 2023 года в украинской гимнастике вспыхнул громкий скандал. Украинский гимнаст Петр Пахнюк публично раскритиковал главного тренера сборной Украины по спортивной гимнастике Геннадия Сартинского, обвинив того в действиях, направленных против подготовки и участия гимнаста Ильи Ковтуна в Олимпийских играх в Париже. К слову, Ковтун недавно обновил личный рекорд.