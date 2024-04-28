Второй раз в истории: украинские гимнасты триумфовали на Евро

Украинцы блестяще выступили на Евро-2024 по гимнастике

В воскресенье, 28 апреля, сборная Украины по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на чемпионате Европы-2024. Накануне украинцы выиграли несколько медалей в личных дисциплинах и многоборье.

Об этом сообщает "Телеграф". Ранее украинцы лишь однажды выигрывали ЧЕ в этой дисциплине, до этого был успех на Евро-2020 в Турции.

На турнире в Римини (Италия) украинцы набрали 255,762 балла. Этого хватило, чтобы опередить Великобританию (255,429) и Италию (252,560). Сине-желтых на соревнованиях представляли: Илья Ковтун, Олег Верняев, Игорь Радивилов, Назар Чепурный и Радомир Стельмах.

Напомним, в Италии Ковтун стал двукратным чемпионом Европы, победив в упражнениях на брусьях и на перекладине. Чепурный выиграл "бронзу" в опорном прыжке, а Верняев — "серебро" в многоборье.

Ранее сообщалось, что Олимпийские игры-2024 пройдут без российских гимнастов. В РФ пожаловались на дискриминацию по национальному признаку в вопросе допуска на Игры.

Напомним, в 2023 году в мужской сборной Украины по спортивной гимнастике прогремел громкий скандал.