Скандал у волейболі: чоловіча збірна залишилася без шести ключових гравців, самі лідери не бачать проблеми

Команда залишилася без лідерів перед стартом Золотої Євроліги

Чоловіча збірна України з волейболу, яка дісталася чвертьфіналу Євро-2023, у турнірах 2024 року буде змушена виступати без кількох провідних гравців. Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник повідомив, що до табору команди не прибули гравці клубу "Прометей" Ян Єрещенко, Дмитро Теременко, Горден Брова та Віталій Щитков.

Також підтвердив, що поки що не виступатиме за збірну капітан команди Олег Плотницький. Причина – бажання гравця взяти паузу. Компанію йому становитиме діагональний Василь Тупчий, повідомляє Суспільне Спорт.

При цьому збірна України має зібратися у повному складі 3 травня. Цього дня розпочинається підготовка команди до Золотої Євролізи.

Президент ФВУ у зв’язку з цим зазначає: "Чи буде якесь покарання гравцям, які не приїдуть 3 травня? Обов’язково. Ми збиратимемо Виконком. У нас чітко прописано, що гравець національної збірної має з’явитися на виклик до табору. Якщо через неповажну причину він не з’явився, то клуб, за який він грає, буде оштрафований на 20 тисяч гривень, а гравець дискваліфікований", – заявив Мельник.

У свою чергу Олег Плотницький зазначив: "Хочеться відновитися. Треба перевірити коліна, знову ж таки. І взагалі перевіритися після сезону, мені здається, що такий важкуватий був. Я туди [до збірної України] не приїду. І в команді, і в керівництві" це знають. На даний момент, мені здається, що краще зробити паузу.

Якщо все буде гаразд, то буде Кубок претендентів. Що ще потрібно? До Олімпіади наступного чотири роки. На це ніяк не потрапляємо. Діти мають право відпочити. І це хороша нагода перевірити молодих", — сказав Плотницький.

Також він додав, що розуміє, що його рішення може спричинити негативну реакцію вболівальників та любителів волейболу. "Багато хто говорив мені про це. Думаю, що багато хто буде говорити, що ми такі-сякі — це нормально".

Плотницький також зазначив, що хоче, щоб між представниками федерації волейболу та гравцями встановився контакт: "Я хочу, щоб знайшовся контакт — щоб люди почали слухати, не говорю "чути", а просто слухати один одного. У будь-якій компанії, яка працює на результат, це нормально", — додав гравець.

Також висловився з приводу не приїзду до команди й Василь Тупчій. "Я був готовий приїхати до збірної, але я мав невелику умову, щоб моя сім’я час від часу могла приїжджати до мене на кілька днів, тому що вони перебувають в Україні. Я знаю, що є таке правило у тренера, що не можна, щоб сім’ї були, дівчата, дружини. Як на мене, це пережитки минулого, тому я поставив умову: якщо можна, щоб сім’я приїхала — я приїду, якщо ні — я не приїду. Не отримав жодної відповіді, не було неіяких комунікацій.

Але, на мою думку, нічого страшного в цьому немає, поїдуть гравці, які грали в Україні, хтось з-за кордону приїде, я думаю. Також буде можливість у них себе проявити", — сказав Тупчій у коментарі сайту Tribuna.com.

Нагадаємо, що цього року новим тренером збірної став аргентинський фахівець Рауль Лосано. Він змінив у колективі Угіса Крастіньша.