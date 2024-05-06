Футболиста сборной облили кислотой, еще одного - избили железным прутом: подробности

Объяснения случившимся нападениям пока нет

Футболист сборной Малайзии и местного клуба "Селаннгор" Фейсал Халим пережил нападение в торговом центре. Спортсмена облили кислотой, у него множественные ожоги.

О происшествии сообщил ФК "Селангор". В клубе сообщили, что будут взаимодействовать с правоохранительными органами в рамках проведения расследования с целью выявления лиц, причастных к нападению. Клуб призвал болельщиков по всей стране поддержать Халима и уважать частную жизнь футболиста и его семьи.

Любопытно, что тремя днями ранее другого игрока национальной сборной Малайзии ограбили и избили железным прутом возле дома — понадобилось накладывать швы. Объяснений этим нападениям пока нет, окружение игрока и правоохранительные органы теряются в догадках.

26-летний Фейсал Халим всю карьеру проводит в родной Малайзии. За "Селангор" нападающий выступает с конца 2022 года. За плечами Халима 29 матчей за национальную сборную страны. В них форвард забил 14 голов.

Фейсал Халим

Сборная Малайзии никогда не выступала на чемпионатах мира, а в Кубке Азии участвовала четыре раза, но все время вылетала после группового этапа соревнований. На Кубке Азии-2023 команда заняла итоговое 21-е место из 24 команд-участниц.