Футболіста збірної облили кислотою, ще одного — побили залізним прутом: подробиці

Пояснень нападам поки що немає

Футболіст збірної Малайзії та місцевого клубу "Селаннгор" Фейсал Халім пережив напад у торговому центрі. Спортсмена облили кислотою, у нього багато опіків.

Про подію повідомив ФК "Селангор". У клубі повідомили, що взаємодіятимуть із правоохоронними органами у рамках проведення розслідування з метою виявлення осіб, причетних до нападу. Клуб закликав уболівальників по всій країні підтримати Халіма та поважати приватне життя футболіста та його родини.

Цікаво, що трьома днями раніше іншого гравця національної збірної Малайзії пограбували та побили залізним прутом біля будинку – знадобилося накладати шви. Пояснень цим нападам поки немає, оточення гравця та правоохоронні органи губляться у здогадах.

26-річний Фейсал Халім всю кар’єру проводить у рідній Малайзії. За "Селангор" нападник виступає з кінця 2022 року. За плечима Халіма 29 матчів за національну збірну. У них форвард забив 14 голів.

Фейсал Халім

Збірна Малайзії ніколи не виступала на чемпіонатах світу, а у Кубку Азії брала участь чотири рази, але весь час вилітала після групового етапу змагань. На Кубку Азії-2023 команда посіла підсумкове 21 місце з 24 команд-учасниць.