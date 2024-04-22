Нападение на полицейских в Винницкой области: задержанным объявили подозрение, но не в убийстве

Им грозит пожизненное заключение

Военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области, сообщили о подозрении в дезертирстве. Информация о похищении боеприпасов и оружия проверяется.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). Также в понедельник, 22 апреля, им будет избрана мера пресечения, сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Работники ДБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из подразделения их воинской части", — говорится в сообщении.

Игорь Клименко также добавил, что задержанные перевозили боеприпасы и гранаты.

"Они уже сказали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Сейчас на месте работают криминалисты, следователи и водолазы. Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то в настоящее время мы понимаем, где этот пистолет. Оружие убийства уже изъято", — сообщил министр.

Следствие установило, что 19 апреля 2024 года военнослужащие — отец и сын — самовольно покинули воинскую часть в Одесской области. Они украли табельный пистолет, который был закреплен за одним из них.

Спустя около 2 часов ночи 20 апреля 2024 года в Винницкой области, фигуранты попали в милицию и скрылись с места происшествия. Задержали фигурантов дела в воскресенье, 21 апреля, в селе Липецкое Подольского района Одесской области.

Село Липецьке на мапі

Расследование по ст. 348 (убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа) продолжается. Как отметил глава МВД, следствие также установит мотив преступных действий. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Винницкой области правоохранители обнаружили автомобиль подозреваемых. В нем были обнаружены военные боеприпасы.