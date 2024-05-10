Скандал в гребле: украинку не допустили к финалу олимпийской квалификации

У украинской команды повторилась ситуация с предыдущей олимпийской квалификацией

Во время Европейской олимпийской квалификации по гребле на байдарках и каноэ, проходившей в венгерском Сегеде возникла скандальная ситуация. Украинская гребчиха Анастасия Рыбачок не вышла на старт заезда каноэ-одиночек на дистанции 200 метров.

Главный тренер национальной сборной команды Украины Игорь Нагаев прокомментировал ситуацию. Его слова приводит сайт Федерации каноэ Украины:

"Организаторы не допустили Анастасию к олимпийской квалификации, поскольку Украина уже имеет лицензию в этом виде программы! Международная федерация каноэ (ICF) допустила недоразумение, не уведомив заблаговременно Федерацию каноэ Украины о получении лицензии в С1 200м. И хотя ICF приняла нашу заявку на участие Анастасии Рыбачок в квалификации С1 200м, за 5 минут до старта ее заезда оказалось, что Украина уже получила олимпийскую лицензию в этом виде".

По словам самой Анастасии Рыбачок, в команде догадывались о возможности возникновения этой ситуации, поскольку похожее произошло и четыре года назад перед Играми в Токио: тогда за лицензию отправили бороться гребчицу Людмилу Бабак, однако в итоге ее результат в отборе не засчитали.

"Но ей хотя бы позволили выйти на старт и проверить себя. На это рассчитывала и я. Вообще рассчитывала на лицензию, потому что говорили, что это возможно. Вышла, думала хотя бы проверить себя, но за 10 минут, когда уже начала выходить на старт, передо мной просто закрыли забор и сказали, что не имеют права меня выпускать", – приводит слова гребчихи Суспільне Спорт.

Таким образом, на данный момент национальная сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ имеет возможность представлять Украину на Олимпиаде-2024 в таких видах программы: мужская К4 500м, мужская К2 500, женская С2 500м, женская С1 200м. При этом, не более 6-ти спортсменов могут участвовать в олимпийских гонках.