Скандал у веслуванні: українку не допустили до фіналу олімпійської кваліфікації

Українська команда повторила ситуацію з попередньою олімпійською кваліфікацією

Під час Європейської олімпійської кваліфікації з веслування на байдарках та каное, що проходила в угорському Сегеді виникла скандальна ситуація. Українська веслувальниця Анастасія Рибачок не вийшла на старт заїзду каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

Головний тренер національної збірної команди України Ігор Нагаєв прокоментував ситуацію. Його слова наводить сайт Федерації каное України:

"Організатори не допустили Анастасію до олімпійської кваліфікації, оскільки Україна вже має ліцензію в цьому виді програми! Міжнародна федерація каное (ICF) допустила непорозуміння, не повідомивши завчасно Федерацію каное України про отримання ліцензії в С1 200м. І хоча ICF взяла нашу заявку Рибачок у кваліфікації С1 200м, за 5 хвилин до старту її заїзду виявилося, що Україна вже отримала олімпійську ліцензію у цьому виді".

За словами самої Анастасії Рибачок, у команді здогадувалися про можливість виникнення цієї ситуації, оскільки схоже сталося і чотири роки тому перед Іграми в Токіо. Тоді за ліцензію відправили боротися веслувальницю Людмилу Бабак, проте її результат у відборі не зарахували.

"Але їй хоча б дозволили вийти на старт і перевірити себе. На це розраховувала і я. Загалом розраховувала на ліцензію, бо говорили, що це можливо. Вийшла, думала хоча б перевірити себе, але за 10 хвилин, коли вже почала виходити на старт, переді мною просто закрили ворота і сказали, що не мають права мене випускати", — наводить слова гребчихи Суспільне Спорт.

Таким чином, на даний момент національна збірна України з веслування на байдарках та каное має можливість представляти Україну на Олімпіаді-2024 у таких видах програми: чоловіча К4 500м, чоловіча К2 500, жіноча С2 500м, жіноча С1 200м. При цьому не більше 6 спортсменів можуть брати участь в олімпійських перегонах.