Ломаченко в шаге от титула: зашквары боксера, отвернувшие от него украинцев

Бывший претендент на титул чемпиона мира неоднократно попадал в скандальные ситуации

12 мая украинский боксер Василий Ломаченко проведет бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF и за титул чемпиона мира по версии IBO в легком весе против Джорджа Камбососа. Накануне боя "Телеграф" вспоминает скандальные ситуации, в которые попадал украинский боксер, и которые отвернули от него значительную часть соотечественников. Они теперь желают украинцу поражения

Стоит отметить, что с началом полномасштабного вторжения Ломаченко вступил в ТРО родного Белгород-Днестровского (Одесской обл.), а затем даже отказался от боя с Камбососом за титул абсолютного чемпиона мира, назначенный на 5 июня 2022 года. Василий предпочел остаться в Украине с семьей, а не уезжать из страны в тренировочный лагерь для подготовки к титульному бою. Но уже в конце лета того же 2022 года возобновил карьеру. И продолжает публиковать неоднозначные посты в своем Instagram, кстати, закрытом от украинской публики, а также отмечается другими неблаговидными поступками.

"Мне не хочется сотрясать воздух"

Уже одно из первых интервью Ломаченко в США, сразу после отъезда, в августе 2022 года, вызвало немалый резонанс в Украине. У Василия спросили, может ли он оставить послание для россиян или президента страны-агрессора Владимира Путина. Ответ шокировал. "Мне уже задавали этот вопрос. Я не вижу смысла. Очень много звезд и людей обращалось в самом начале войны и к россиянам, и к Путину, и к тем людям, которые пришли в нашу страну с войной, но, как мы видим, ничего не поменялось.

Мне не хочется быть говорящей головой, которая просто сотрясает воздух и говорит о том, что Путин такой, Путин сякой, русские такие. Это ничего не изменит, все это прекрасно знают. Я знаю, что в России много людей, которые против того, что происходит, против того, что мы воюем друг против друга. Как мы видим, никто не может повлиять на главнокомандующего с той стороны".

Вместе с митрополитом УПЦ

В декабре того же 2022 года Ломаченко опубликовал совместное фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП Лукой, против которого уже тогда ввел санкции СНБО. Совсем недавно, 1 мая 2024 года в СБУ сообщили, что митрополит подозреваются в разжигании религиозной ненависти в Украине. По материалам следствия, митрополит публично выражал свое пренебрежительное отношение к прихожанам других конфессий. Об этом он неоднократно "вспоминал" во время общения с прихожанами и в ходе церковных литургий.

Под фотографией, размещенной в декабре 2022-го Ломаченко написал: "Мы не должны обращать внимание на то, кто дает нам задачу, мы должны знать, что любое дело здесь, на земле, во вселенной – дело от Господа, и нам предстоит выполнять его от всей души, без остатка. Когда мы так работаем, мы освобождаемся от внутреннего сопротивления. Тогда каждый наш поступок становится на пользу каждому, начиная с членов нашей семьи, всем, с кем бы мы ни находились.

Следует помнить, что мы работаем по желанию и по воле Божьей, и наша работа принадлежит не начальнику, а Господу. Когда мы это поймем, работа пойдет мирно, без недовольства, потому что нельзя противиться Господу и его воле", – добавил Ломаченко.

В комментариях под этим постом пользователи жестко раскритиковали Василия: "Сектант", "К психиатру", "Вата", "Московский патриархат – хуже сатанизма", "Я 12 лет был твоим фанатом, но за последние 9 месяцев ты сделал все для того, чтобы я желал тебе позорного завершения карьеры", – писали они.

"Украина начала войну против бога"

Скандала с Лукой экс-чемпиону мира по боксу оказалось мало и в том же декабре 2022-го он опубликовал еще одно видео — обращение митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Лонгина. В нем Лонгин обвиняет Украину в том, что она "начала войну против бога, церкви Господа и украинского народа".

"Сегодня украинское государство начало войну против Бога, против Церкви Господней и против украинского народа. Это не борьба со злом, это не борьба с врагом, братья, сестры. Это борьба с самим Господом Богом и Церковью Его. Они начали голосовать в областях, районах, чтобы остановить Украинскую Православную Церковь. Это значит остановить Господа. Таких сумасшедших людей еще не видели в истории нашей Церкви и веры Православной", – говорит на видео Лонгин.

Ломаченко его слова комментирует так: "У нас появилась возможность показать, насколько мы верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по-настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему. Как говорят, друзья познаются в беде, так и сегодня, настоящий православный проявит себя именно в самую трудную минуту для нашей церкви. Нам сегодня дан прекрасный повод доказать, достойны ли мы вечной жизни в Царстве Божьем. Всем мир".

Обнимался с другом Кадырова

А уже в марте 2023-го года Василий сфотографировался с россиянином Исламом Махачевым, поддерживающим войну в Украине. Ломаченко посетил турнир UFC 285 в Лас-Вегасе (США), где обнимался и фотографировался с российским чемпионом UFC в легком весе. Официальный аккаунт UFC опубликовал ролик со звездными гостями, посетившими шоу. Случайно на видео попал фрагмент, где Ломаченко и Махачев обнялись и делают фото.

Отметим, что Махачев родом из Дагестана. Он является другом главы Чечни Рамзана Кадырова. Также Ислам поддерживает захватническую войну, которую Россия ведет против Украины.

Поступок звездного боксера тогда осудил общественный активист Сергей Стерненко: "Пока у нас здесь война, Вася Ломаченко летает в США поразвлечься и пообниматься с россиянами. Имея разрешение на выезд за границу, Ломаченко улетел в Штаты, чтобы посмотреть чемпионат UFC", – написал Стерненко.

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Этими поступками Ломаченко продолжает настраивать против себя патриотически настроенных украинцев. Как делал это ранее, еще до полномасштабного вторжения, когда признавал что у него есть друзья в РФ на фоне войны в Донбассе, в сентябре 2019-го, публиковал видео с российским спецназом в январе 2020-го и выходил на бой с флагом родного города Аккермана вместо флага Украины в декабре 2021-го.

Вместе с тем, по прибытию в Австралию Ломаченко обратился к болельщикам. "Я очень ценю поддержку местных украинцев. Увидимся на арене". Затем Василий провел открытую тренировку, на которую пришел в футболке с голубем мира. И на тренировке было множество украинцев, которые высказали свою поддержку именитому спортсмену.

Ранее стали известны котировки букмекеров на поединок Ломаченко – Камбосос. Бой в Мельбурне состоится уже в ближайшее воскресенье, рано утром по киевскому времени.