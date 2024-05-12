Оранжевое белье и мощный удар: австралийка завоевала чемпионский пояс (видео)

Спортсменка умеет продвигать свои поединки

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) проходит большое шоу профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой за титулы IBF и IBO в легком весе Василий Ломаченко (17–3, 11) — Джордж Камбосос-младший. В андеркарде вечера выступила одна из самых сексуальных боксерш мира Чернека Джонсон.

В чемпионском поединке 29-летней австралийке Джонсон противостояла 41-летня Нина Хьюз из Великобритании. Об этом сообщает "Телеграф".

Бой за титул чемпионки мира по версии WBA в легчайшем весе завершился победой Джонсон решением судей. Поединок длился 10 раундов по 2 минуты.

Отметим, Чернека стала популярной благодаря своим горячим образам на церемониях взвешивания. Австралийка вместо спортивной экипировки предпочитает нижнее белье, а однажды она "взорвала" мир бокса, придя на взвешивание голой (бодиарт).

Чернека Джонсон

Перед боем с Хьюз Джонсон засветилась в оранжевом нижнем белье.

Напомним, австралийская боксерша Эбани Бриджес также блистает на церемониях взвешивания. Спортсменка вызывает фурор на подобных мероприятиях.