Помаранчева білизна та потужний удар: австралійка завоювала чемпіонський пояс (відео)

Спортсменка вміє просувати свої поєдинки

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбувається велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій за титули IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (17–3, 11) — Джордж Камбосос-молодший. В андеркарді вечора виступила одна з найсексуальніших боксерок світу Чернека Джонсон.

У чемпіонському поєдинку 29-річній австралійці Джонсон протистояла 41-річна Ніна Х’юз із Великої Британії. Про це повідомляє "Телеграф".

Бій за титул чемпіонки світу за версією WBA у найлегшій вазі завершився перемогою Джонсон рішенням суддів. Поєдинок тривав 10 раундів по 2 хвилини.

Зазначимо, що Чернека стала популярною завдяки своїм гарячим образам на церемоніях зважування. Австралійка замість спортивного екіпірування віддає перевагу спідній білизні, а одного разу вона "зробила вибух" у світі боксу, прийшовши на зважування голою (бодіарт).

Чернека Джонсон

Перед боєм з Х’юз Джонсон засвітилася в помаранчевій спідній білизні.

Нагадаємо, австралійська боксерка Ебані Бріджес також сяє на церемоніях зважування. Спортсменка викликає фурор на подібних заходах.