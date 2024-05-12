Помаранчева білизна та потужний удар: австралійка завоювала чемпіонський пояс (відео)
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Спортсменка вміє просувати свої поєдинки
У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбувається велике шоу професійного боксу, головною подією якого стане чемпіонський бій за титули IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко (17–3, 11) — Джордж Камбосос-молодший. В андеркарді вечора виступила одна з найсексуальніших боксерок світу Чернека Джонсон.
У чемпіонському поєдинку 29-річній австралійці Джонсон протистояла 41-річна Ніна Х’юз із Великої Британії. Про це повідомляє "Телеграф".
Бій за титул чемпіонки світу за версією WBA у найлегшій вазі завершився перемогою Джонсон рішенням суддів. Поєдинок тривав 10 раундів по 2 хвилини.
Зазначимо, що Чернека стала популярною завдяки своїм гарячим образам на церемоніях зважування. Австралійка замість спортивного екіпірування віддає перевагу спідній білизні, а одного разу вона "зробила вибух" у світі боксу, прийшовши на зважування голою (бодіарт).
Перед боєм з Х’юз Джонсон засвітилася в помаранчевій спідній білизні.
Нагадаємо, австралійська боксерка Ебані Бріджес також сяє на церемоніях зважування. Спортсменка викликає фурор на подібних заходах.