Усик - в тройке лучших боксеров мира, Фьюри далеко позади

Украинец уступает американцу Кроуфорду и японцу Иноуэ

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. На данный момент Усик является третьим боксером мира.

Авторитетное издание The Ring последний раз до боя обновило рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории. Первое место занимает Теренс Кроуфорд, а Фьюри нет даже в десятке.

Александр Усик держится на третьей позиции, уступая японскому чемпиону Наоя Иноуэ. Вслед за украинцем идет мексиканец Сауль Альварес, а далее россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, американцы Эррол Спенс, Джервонта Дэвис, Джесси Родригес и японец Джунто Накатани.

Впервые за долгое время из топ-10 вылетел Девин Хейни, который на прошлой неделе потерпел поражение от Райана Гарсии.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.