Усик - Фьюри: промоутер назвал секретное оружие украинца

Украинский боксер отличается от своего соперника дисциплинированностью

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Перед боем Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александра Усика, рассказал о секретном оружии своего клиента.

Своим мнением промоутер поделился с британским изданием Sky Sports. И, одновременно, посетовал, что это оружие не является секретом для соперника.

"Я могу рассказать вам о секретном оружии Усика, единственная проблема в том, что это не секрет. Его оружие – его ум, сердце, опыт и боксерские навыки. И главное, чем он отличается от Тайсона Фьюри – это дисциплина. Это делает Александра великим, и это его мощное оружие", — сказал Красюк.

Бой Усик — Фьюри дважды переносился. Сначала, после неудачного выступления Фьюри в поединке с Нгану (тогда сорвался бой, который должен был состояться в декабре 2023 года). Во второй раз поединок сорвался по причине рассечения у Фьюри и был перенесен с 17 февраля на три месяца вперед.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.