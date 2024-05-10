Ломаченко - Камбосос: онлайн-трансляция вечера бокса

Большой вечер бокса пройдет в Австралии

В воскресенье, 12 мая, в Перте (Австралия) состоится большое шоу профессионального бокса, главным событием которого станет чемпионский бой с участием украинца Василия Ломаченко (17–3, 11) и австралийца Джорджа Камбососа-младшего (21–2, 10 KO). Накануне букмекеры назвали фаворита в бою Ломаченко — Камбосос.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию вечера бокса с участием Ломаченко. Начало в 05:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция вечера бокса Ломаченко — Камбосос — начало в 05:00 (обновляется)

36-летний Ломаченко после спорного поражения от Девина Хейни в США вновь начинает собирать чемпионские пояса. На кону поединка против 30-летнего Камбососа будет стоять вакантный титул IBF в легком весе, а также второстепенный пояс IBO, который принадлежит австралийцу.

Где смотреть бой Ломаченко — Камбосос

Из-за скандальности Ломаченко (боксер активно поддерживает УПЦ МП, а также упорно молчит о войне в Украине) компания Megogo отказалась от показа боев Василия после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В Украине поединок покажет промоутерская компания Top Rank на своих страницах в Facebook и YouTube. Начало эфира — в 05:00 по киевскому времени.

Прогноз букмекеров на бой Ломаченко — Камбосос

Украинский боксер подходит к поединку в качестве однозначного фаворита боя. Аналитики предлагают сделать ставку на победу Василия с коэффициентом 1,18. В то же время триумф Джорджа менее вероятен — коэффициент 6,30, ничья котируется коэффициентом 23,00.

Самым вероятным исходом поединка является победа украинца по очкам (коэффициент 1,53). Вероятность нокаута от Василия также велика (3,50). Досрочный успех Камбососа оценивается коэффициентом 13,00, а решение судей в его пользу — 9,50.

Последние бои

Василий в своем последнем поединке едва не победил абсолютного чемпиона мира в легком весе Хейни, однако судьи все-таки отдали победу американцу.

Камбосос, в свою очередь, закрыл два поражения от Хейни победой над британцем Макси Хьюзом (решение судей).

Андеркард шоу Ломаченко — Камбосос

Андекард боя Ломаченко - Камбосос

Ранее сообщалось, что Ломаченко мощно помогает ВСУ, а его соперник тренируется под флагом России.