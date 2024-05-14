Ясность с медалями, борьба за еврокубки и выживание – обзор тура УПЛ

Вслед за "Шахтером" и "Динамо" расположился "Кривбасс"

В понедельник, 13 мая, завершился 28 тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, по итогам которого стали известны обладатели всех комплектов наград. Осталось узнать полный список участников еврокубков от страны и неудачников, кто покинет УПЛ по итогам сезона.

В еврокубках сезона 2024-2025 Украину будет представлять пять команд. И, во многом, представительство зависит от исхода финала Кубка Украины. Если "Ворскла" выиграет у "Шахтера", то именно полтавчане сыграют летом в квалификации Лиги Европы. Успех же "Шахтера" будет означать, что в ЛЕ Украину представит бронзовый призер УПЛ – "Кривбасс". И тогда, в свою очередь, в Лигу конференций попадут 4-5 команды итоговой таблицы Премьер-лиги.

"Золотой матч" во Львове

В субботу донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" определили лучшего в чемпионате Украины сезона 2023/24. "Телеграф" уже сообщал об исходе этого матча, подведя первые итоги золотого сезона для команды Марино Пушича.

Как и любой матч "классического" противостояния грандов украинского футбола, нынешний не обошелся без скандалов. Тут была и попытка спровоцировать массовую драку бразильским легионером "Шахтера" Эгиналду, который уже после финального свистка напал на Ваната и справедливо получил красную карточку. И менее масштабные стычки. Особенно неприятно было смотреть на грязную борьбу игроков сборной Украины, которые уже через две недели соберутся в одной команде, под руководством Сергея Реброва. Стоит надеяться, что клубные разборки Ванат, Конопля, Шапаренко и остальные оставят в клубах. А в национальной сборной, как и ранее, будет атмосфера единства и игроки будут нацелены только на результат.

Обзор игры "Шахтер" - "Динамо"

Были вопросы у киевлян и к пенальти, который был назначен в их ворота на 33-й минуте, за игру рукой Вивчаренко. Впрочем, бывший арбитр ФИФА Олег Орехов считает претензии столичного клуба в данном эпизоде безосновательными. "Рука динамовца Вивчаренко была в неестественном положении, хотя расстояние между игроками оказалось небольшим. Но дело в том, что рука преграждает движение мяча к воротам. К сожалению для киевского "Динамо", это пенальти, – сказал Орехов.

Нынешнее поражение стало первым для Александра Шовковского на посту главного тренера столичного клуба. И разумеется, очень обидным, как для воспитанника клуба, 24 (!) года защищавшего ворота "Динамо". Именно этой победой над главным соперником "Шахтер" обеспечил себе 15-й юбилейный титул чемпиона Украины.

"Днепр-1" безвольно самоустранился от борьбы за медали

"Днепру-1", также как и "Динамо", ни в коем случае нельзя было терять очки в матче против "Александрии" в гостях. Команда отставала от соседей и географических, и в турнирной таблице — "Кривбасса", на 6 очков. И поражение означало бы прекращение медальной гонки. Тем не менее, гости пропустили гол уже в начале игры, когда на 18-й минуте отличился Денис Шостак – 0:1. А в дальнейшем команда показывала, разве что, полную апатию и безучастность к происходящему на поле. Не помогли команде Юрия Максимова и четыре замены, сделанные в начале второго тайма.

"Днепряне" проявляли очень мало активности в атаке и абсолютно заслуженно проиграли команде, которая, в свою очередь, еще не обеспечила себе место в элитном дивизионе на следующий сезон 2024/25. А на фоне победы "Днепра-1" в предыдущем матче против "Кривбасса" (1:0), на это было смотреть удивительно.

Обзор матча "Александрия" - "Днепр-1"

Для команды это уже второе поражение при трех ничьих в пяти из последних шести матчей – 6 набранных очков из 18-ти возможных. И с этим поражением в Александрии команда окончательно утратила шансы побороться за бронзовые медали. Но, теперь возникают проблемы и в борьбе за 4-е, и даже 5-е место, которое потенциально также право участвовать в еврокубках. В случае если "Шахтер" не допустит сенсации в финале Кубка Украины и выиграет почетный трофей. Между "Днепром-1" (48 очков) и дуэтом команд занимающих 5-6 места – "Рухом" и "Полесьем" (по 46) всего два балла разницы. И борьба за места в "еврокубковой зоне" предстоит очень напряженная.

Испорченный праздник "Кривбасса"

В свою очередь, "Кривбасс" матч с "Полесьем" проводил уже после окончания игры "Александрия" — "Днепр-1" и выходил на поле уже в статусе бронзового призера чемпионата Украины. Впрочем, праздничным этот матч для команды из Кривого Рога не получился. Сначала, на 25-й минуте, игрок "Полесья" Вячеслав Танковский открыл счет (0:1), а затем в регионе началась длительная тревога. И окончание матча пришлось перенести на следующий день. В понедельник забитых голов зрители так и не увидели.

Обзор матча "Кривбасс" - "Полесье"

Впрочем, на настроении главного тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба это поражение никак не сказалось: "Хочу начать с того, что хоть команда сегодня и проиграла, я очень доволен, у меня хорошее настроение. То, чего мы добились с "Кривбассом" за эти два года – результат тяжелой работы. Ребята проделали свою работу и сделали это очень хорошо. Бронзовые награды достались нам по праву. Ведь не каждой возвращающейся в элиту команде удается за два года получить награды чемпионата. Большое уважение и благодарность всем работникам клуба: от работников базы до наших руководителей. У нас все еще впереди. Дальше будет тяжело, ведь постоянно об этом говорю, что завоевать что-то легче, чем отстоять этот успех в следующем сезоне.

Понимаю, сколько труда впереди. Будем думать сейчас, как планируем играть в еврокубках. Всем большое спасибо. Мы прошли очень хороший путь. Да, мы уступили "Днепру-1", "Полесью". Это очень классные команды. Но мы выше их, и это заслуженно. Что касается сегодняшней игры, то где-то провалили последние 10 минут. Перестроились, хотели сыграть в три защитника. Попробовали другую схему, но, возможно, этого не нужно было делать. Возможно, это моя ошибка, но на ошибках нужно учиться и двигаться дальше".

Осложнили жизнь друг другу

Очень важным был с турнирной точки зрения и матч "Оболонь" — "Рух". Хозяева поля борются за выживание в УПЛ, в то время как гости – за попадание в еврокубковую зону. Победа в этом матче была нужна обеим командам, тем не менее, зрители на столичной "Оболонь-Арене" голов так и не увидели – 0:0.

Обзор матча "Оболонь" - "Рух"

Команды довольствовались малым, набрав всего по 1 очку, но продолжают борьбу – каждый, на своем "полюсе" турнирной таблицы. При этом, "Оболонь", находящаяся на 13-м месте в таблицу, теоретически, еще может опередить даже "Александрию", которая идет на 10-м месте.

Результаты матчей 28-го тура

Четыре полюса в таблице

После 28-го тура таблица УПЛ разделилась на четыре полюса. Во-первых, определился чемпион ("Шахтер") и призеры ("Динамо" и "Кривбасс"). Во-вторых, стала известна группа команд, которые поведут борьбу за оставшуюся путевку (путевки) в еврокубки – "Днепр-1", "Рух" и "Полесье".

В-третьих, есть группа команд, которые просто доигрывают сезон. ЛНЗ, "Заря" и "Черноморец" уже не борются за попадание в еврокубки, а, с другой стороны, им не грозит и вылет в низший дивизион. А вот четвертый полюс — команды, находящиеся на 10-16 местах. "Александрия", "Ворскла", "Колос", "Оболонь", "Верес", "Минай" и "Металлист-1925" с разной вероятностью могут как попасть в зону переходных матчей, так и напрямую вылететь из элитного дивизиона.