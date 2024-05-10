Чемпионат Украины по футболу, 28 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

На этой игровой неделе состоится украинское Классическое дерби

В субботу, матчем "Ворскла" — "Минай" стартует 28-й туре чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Украшением игровой недели станет суперматч между "Шахтером" и "Динамо".

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. Донецкий "Шахтер" примет "Динамо" во Львове, а "Кривбасс" встретится с "Полесьем".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 28 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 11 мая

"Ворскла" — "Минай" — 13:00

"Оболонь" — "Рух" — 15:30

"Шахтер" — "Динамо" — 18:00

Воскресенье, 12 мая

"Александрия" — "Днепр-1" — 13:00

"Черноморец" — "Металлист-1925" — 15:30

"Кривбасс" — "Полесье" — 18:00

Понедельник, 13 мая

"Колос" — ЛНЗ — 15:30

"Заря" — "Верес" — 18:00

Турнирное положение команд по итогам 27 туров

Напомним, в 27-м туре УПЛ "Шахтер" разобрался с "Черноморцем" (3:0), а "Динамо" — с "Колосом" (5:0).

Накануне в украинском футболе вспыхнул скандал. Основной игрок "Хуста" из Первой лиги Николай Сираш был задержан на вокзале и доставлен в Хустовский ТЦК, после чего с футболистом пропала связь. В ВСУ отметили, что болеют за украинский футбол, но защиту государства ставят на первое место. В Украинской ассоциации футбола также прокомментировали ситуацию.