Чемпионат Украины по футболу, 28 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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На этой игровой неделе состоится украинское Классическое дерби
В субботу, матчем "Ворскла" — "Минай" стартует 28-й туре чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. Украшением игровой недели станет суперматч между "Шахтером" и "Динамо".
С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Где смотреть игры в вашем регионе можно узнать здесь. Донецкий "Шахтер" примет "Динамо" во Львове, а "Кривбасс" встретится с "Полесьем".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 28 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Суббота, 11 мая
"Ворскла" — "Минай" — 13:00
"Оболонь" — "Рух" — 15:30
"Шахтер" — "Динамо" — 18:00
Воскресенье, 12 мая
"Александрия" — "Днепр-1" — 13:00
"Черноморец" — "Металлист-1925" — 15:30
"Кривбасс" — "Полесье" — 18:00
Понедельник, 13 мая
"Колос" — ЛНЗ — 15:30
"Заря" — "Верес" — 18:00
Напомним, в 27-м туре УПЛ "Шахтер" разобрался с "Черноморцем" (3:0), а "Динамо" — с "Колосом" (5:0).
Накануне в украинском футболе вспыхнул скандал. Основной игрок "Хуста" из Первой лиги Николай Сираш был задержан на вокзале и доставлен в Хустовский ТЦК, после чего с футболистом пропала связь. В ВСУ отметили, что болеют за украинский футбол, но защиту государства ставят на первое место. В Украинской ассоциации футбола также прокомментировали ситуацию.