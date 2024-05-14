Ясність з медалями, боротьба за єврокубки та виживання – огляд туру УПЛ

Слідом за "Шахтарем" та "Динамо" розташувався "Кривбас"

У понеділок, 13 травня, завершився 28-й тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги, за підсумками якого стали відомі володарі всіх комплектів нагород. Залишилося дізнатися повний список учасників єврокубків від країни та невдах, хто залишить УПЛ за підсумками сезону.

У єврокубках сезону 2024-2025 Україну представлятиме п’ять команд. І багато в чому представництво залежить від результату фіналу Кубка України. Якщо "Ворскла" виграє у "Шахтаря", то саме полтавці зіграють улітку у кваліфікації Ліги Європи. Успіх "Шахтаря" означатиме, що в ЛЕ Україну представить бронзовий призер УПЛ — "Кривбас". І тоді, у свою чергу, до Ліги конференцій потраплять 4-5 команди підсумкової таблиці Прем’єр-ліги.

"Золотий матч" у Львові

У суботу донецький "Шахтар" та київське "Динамо" визначили найкращого в чемпіонаті України сезону 2023/24. "Телеграф" вже повідомляв про результат цього матчу, підвівши перші підсумки золотого сезону для команди Маріно Пушича.

Як і будь-який матч "класичного" протистояння грандів українського футболу, нинішній не обійшовся без скандалів. Тут була й спроба спровокувати масову бійку бразильським легіонером "Шахтаря" Егіналду, який вже після фінального свистка напав на Ваната та слушно отримав червону картку. І менш масштабні сутички. Особливо неприємно було дивитися на брудну боротьбу гравців збірної України, які вже за два тижні зберуться в одній команді, під керівництвом Сергія Реброва. Варто сподіватися, що клубні розбірки Ванат, Конопля, Шапаренко та інші залишать у клубах. А в національній збірній, як і раніше, буде атмосфера єдності, і гравці будуть націлені лише на результат.

Огляд гри "Шахтар" — "Динамо"

Були питання у киян й щодо пенальті, який був призначений у їхні ворота на 33-й хвилині, за гру рукою Вівчаренка. Втім, колишній арбітр ФІФА Олег Орєхов вважає претензії столичного клубу в цьому епізоді безпідставними. "Рука динамівця Вівчаренка була в неприроднбому становищі, хоча відстань між гравцями виявилася невеликою. Але справа в тому, що рука перегороджує рух м’яча до воріт. На жаль, для київського "Динамо", це пенальті, – сказав Орєхов.

Нинішня поразка стала першою для Олександра Шовковського на посаді головного тренера столичного клубу. І зрозуміло, дуже образливою, як для вихованця клубу, який 24 (!) роки захищав ворота "Динамо". Саме цією перемогою над головним суперником "Шахтар" забезпечив собі 15-й ювілейний титул чемпіона України.

"Дніпро-1" безвільно самоусунувся від боротьби за медалі

"Дніпру-1", як і "Динамо", в жодному разі не можна було втрачати очки в матчі проти "Олександрії" в гостях. Команда відставала від сусідів - географічних, та у турнірній таблиці, "Кривбасу", на 6 очок. І поразка означала б припинення медальних перегонів. Тим не менш, гості пропустили гол вже на початку гри, коли на 18-й хвилині відзначився Денис Шостак – 0:1. А надалі команда показувала, хіба що, повну апатію та байдужість до того, що відбувається на полі. Не допомогли команді Юрія Максимова й чотири заміни, зроблені на початку другого тайму.

"Дніпряни" виявляли дуже мало активності в атаці та абсолютно заслужено програли команді, яка, у свою чергу, ще не забезпечила собі місце в елітному дивізіоні наступного сезону 2024/25. А на тлі перемоги "Дніпра-1" у попередньому матчі проти "Кривбасу" (1:0), на це було дивно дивитись.

Огляд матчу "Олександрія" — "Дніпро-1"

Для команди це вже друга поразка за трьох нічиїх у п’яти з останніх шести матчів – 6 набраних очок з 18 можливих. І з цією поразкою в Олександрії команда остаточно втратила шанси поборотися за бронзові медалі. Але тепер виникають проблеми і в боротьбі за 4-е, і навіть 5-е місце, яке потенційно також має право брати участь у єврокубках. Якщо "Шахтар" не допустить сенсації у фіналі Кубка України і виграє почесний трофей. Між "Дніпром-1" (48 очок) і дуетом команд, що займають 5-6 місця — "Рухом" та "Поліссям" (по 46) всього два бали різниці. І боротьба за місця в "єврокубковій зоні" має бути дуже напружена.

Зіпсоване свято "Кривбасу"

У свою чергу, "Кривбас" матч із "Поліссям" проводив вже після закінчення гри "Олександрія" — "Дніпро-1" і виходив на поле у статусі бронзового призера чемпіонату України. Втім, святковим цей матч для команди із Кривого Рогу не вийшов. Спочатку, на 25-й хвилині, гравець "Полісся" В’ячеслав Танковський відкрив рахунок (0:1), а потім у регіоні розпочалася тривала тривога. І закінчення матчу довелося перенести на наступний день. У понеділок забитих голів глядачі так і не побачили.

Огляд матчу "Кривбас" — "Полісся"

Втім, на настрої головного тренера "Кривбасу" Юрія Вернідуба ця поразка ніяк не позначилася: "Хочу почати з того, що хоч команда сьогодні і програла, я дуже задоволений, у мене гарний настрій. Те, чого ми досягли з "Кривбасом" за ці два роки – результат тяжкої роботи. Хлопці проробили свою роботу і зробили це дуже добре.

У нас все ще попереду. Думатимемо зараз, як плануємо грати в єврокубках. Усім дуже дякую. Ми пройшли дуже гарний шлях. Так, ми поступилися "Дніпру-1", "Поліссю". Це дуже класні команди. Але ми вищі за них, і це заслужено. Щодо сьогоднішньої гри, то десь провалили останні 10 хвилин. Перебудувалися, хотіли зіграти у трьох захисників. Спробували іншу схему, але, можливо, це не потрібно було робити. Можливо, це моя помилка, але на помилках треба вчитися та рухатися далі”.

Ускладнили життя одне одному

Дуже важливим був із турнірної точки зору і матч "Оболонь" — "Рух". Господарі поля змагаюится за виживання в УПЛ, тоді як гості – за потрапляння до єврокубкової зони. Перемога у цьому матчі була потрібна обом командам, проте глядачі на столичній "Оболонь-Арені" голів так і не побачили – 0:0.

Огляд матчу "Оболонь" — "Рух"

Команди задовольнялися малим, набравши всього по 1 очку, але продовжують боротьбу – кожен на своєму "полюсі" турнірної таблиці. При цьому "Оболонь", яка знаходиться на 13-му місці в таблиці, теоретично ще може випередити навіть "Олександрію", яка йде на 10-му місці.

Результати матчів 28 туру

Чотири полюси у таблиці

Після 28 туру таблиця УПЛ розділилася на чотири полюси. По-перше, визначився чемпіон ("Шахтар") та призери ("Динамо" та "Кривбас"). По-друге, стала відома група команд, які поведуть боротьбу за путівку (путівки), що залишилася, в єврокубки — "Дніпро-1", "Рух" і "Полісся".

По-третє, є група команд, які просто дограють сезон. ЛНЗ, "Зоря" та "Чорноморець" уже не борються за потрапляння до єврокубків, а, з іншого боку, їм не загрожує і виліт у нижчий дивізіон. А ось четвертий полюс — команди, що знаходяться на 10-16 місцях – "Олександрія", "Ворскла", "Колос", "Оболонь", "Верес", "Мінай" та "Металіст-1925" з різною ймовірністю можуть потрапити до зони перехідних матчів, або безпосередньо вилетіти з елітного дивізіону.