"В ринге будет битва двух титанов": Шатерникова отмечает спокойствие Усика

Экс-чемпионка мира верит в благоприятный исход поединка

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Экс-чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова считает, что украинский боксер подходит к этому поединку в отличной форме и должен быть спокоен перед боем.

В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" она отметила, что с Александром произошла значительная трансформация за годы карьеры. Он является лидером, на которого смотрит огромнейшее количество людей в Украине.

"Мне кажется, что этот поединок, это вершина всей спортивной жизни, всей карьеры Александра, и мы, как окружение Усика — кто более близок к нему, кто менее, понимаем всю степень ответственности. Поэтому, мне кажется, что мы мандражируем не меньше его. Может он даже и более спокойный, потому что знает в какой он форме и как себя контролировать, свои эмоции. Я помню, что во времена своей спортивной карьеры, уже за день до боя не ела, потому что аппетита нет совсем. И сейчас, выпила на завтрак чашечку кофе, съела кусочек арбуза, но не более того.

Вместе с тем, есть чувство гордости за то, что это не американская звезда "из телевизора", как было когда-то, много-много лет назад, а наш, украинский спортсмен, которого мы все знаем чуть ли не с детства следим за его успехами. И, благодаря ему, в ринге будет битва двух титанов, один из которых украинец", — отмечает Алина.

А отвечая на вопрос о том, как долго она знакома лично с Усиком, спортсменка отметила: "Я начала сотрудничать с "золотой командой" в целом, и с Усиком, в частности, после Олимпийский игр-2012 в Лондоне (тогда Ломаченко и Усик завоевали золото, а всего на счету команды было 5 медалей — 2 золота, серебро и 2 бронзы — Ред). У нас тогда был тур по областям Украины, а задача была просто познакомить людей с героями Олимпиады. И тогда я уже вела первые разговоры со всеми ребятами о переходе в профессионалы. Потом появилась команда "Украинские атаманы", полупрофессиональный бокс…

Все это время я следила за Александром, наблюдала его трансформацию, и мне очень приятно, что он стал настоящим профи и человеком, который ценит и уважает своих фанатов и бесконечно любит свою Родину. Это очень цепляет. Он является лидером, на которого смотрит огромное количество людей в Украине", — добавила Шатерникова.

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Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.