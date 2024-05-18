"У рингу буде битва двох титанів": Шатернікова відзначає спокій Усика

Екс-чемпіонка світу вірить у сприятливий результат поєдинку

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Екс-чемпіонка світу та віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова вважає, що український боксер підходить до цього поєдинку у чудовій формі і має бути спокійним перед боєм.

В ексклюзивному коментарі "Телеграфу" вона наголосила, що з Олександром відбулася значна трансформація за роки кар’єри. Він є лідером, на якого дивиться величезна кількість людей в Україні.

"Мені здається, що цей поєдинок, це вершина всього спортивного життя, всієї кар'єри Олександра, і ми, як оточення Усика, хто ближчий до нього, хто менш, розуміємо всю ступінь відповідальності. Тому, мені здається, що ми мандражуємо не менше за нього. Може він навіть і спокійніший, бо знає, в якій він формі і як себе контролювати, свої емоції. Я пам'ятаю, що за часів своєї спортивної кар'єри, вже за день до бою не їла, бо апетиту немає зовсім. І зараз, випила на сніданок чашечку кави, з'їла шматочок кавуна, але не більше того.

Водночас є почуття гордості за те, що це не американська зірка "з телевізора", як було колись, багато років тому, а наш, український спортсмен, якого ми всі знаємо мало не з дитинства стежимо за його успіхами. І, завдяки йому, у рингу буде битва двох титанів, один з яких українець", — зазначає Аліна.

А відповідаючи на запитання про те, як довго вона знайома особисто з Усіком, спортсменка зазначила: "Я почала співпрацювати із "золотою командою" в цілому, і з Усиком, зокрема, після Олімпійських ігор-2012 у Лондоні (тоді Ломаченко та Усик завоювали золото, а всього на рахунку команди було 5 медалей — 2 золота, срібло й 2 бронзи — Ред). У нас тоді був тур областями України, а завдання було просто познайомити людей з героями Олімпіади. Я вже тоді розмовляла з хлопцями про перехід у професіонали. Потім з’явилася команда "Українські отамани", напівпрофесійний бокс…

Весь цей час я стежила за Олександром, спостерігала його трансформацію, і мені дуже приємно, що він став справжнім профі та людиною, яка цінує та поважає своїх фанатів та нескінченно любить свою Батьківщину. Це дуже чіпляє. Він є лідером, на якого дивиться величезна кількість людей в Україні", — додала Шатернікова.

Цей матеріал створений за партнерства з LuckyPunch. Більше новин боксу за посиланням.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.