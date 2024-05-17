Он очень опасен: катмен Усика рассказал об угрозах от Фьюри и готовности украинца к мегафайту

Британец не так прост, как о нем многие говорят

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри не станет легкой прогулкой для украинца. Такую точку зрения выразил многолетний катмен украинца Рас Анбер.

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В эксклюзивном комментарии "Телеграфу" он отметил, что британец только с виду может показаться медленным боксером. На самом деле Фьюри очень быстрый и качественный боец.

По словам Анбера, второй тренировочный лагерь Усика оказался достаточно продуктивным, хотя боксер уже был готов к бою после первого лагеря. Как известно, тогда бой пришлось перенести из-за травмы Фьюри.

"Он уже был в хорошей форме, но был фактор ожидания. Нам пришлось ждать, хотя мы были готовы. Он был в форме. Мы были готовы с первого лагеря. Так что второй лагерь был не столько лагерем подготовки. Это был лагерь ожидания. Другой вид лагеря.

Первым делом было важно быть в форме, быть готовым, подготовка стратегии. Теперь все было готово. Главное держать марку, быть качественным. Это очень сложно. Очень тяжело для бойца, особенно морально", — сказал катмен.

Анбер подчеркнул, что для боксера очень непросто ждать, когда его тело уже готово к бою. При этом специалист отметил и силу соперника.

"Вы никогда, никогда не сможете рассчитывать на легкий бой с человеком ростом 6 футов 9 дюймов и весом 250 фунтов, который умеет боксировать. Знаете, он хорош. Он не медленный. Знаешь, он быстрый. Так что это тяжелая битва. У Фьюри много навыков.

У Усика отличный интеллект, быстрый темп, он много работает, у него хорошая защита. Это отличный бой и я не думаю о том, что кто-то говорит: "Победит Фьюри, победит Усик". Никто не знает. Это очень, очень опасный бой, очень тяжёлый бой", — добавил он.

Отреагировал Анбер и на скандальный эпизод в прошлом поединке Усика против Даниэля Дюбуа, когда украинец упал на настил после запрещенного удара ниже пояса. После поединка было мнение, что Усик получил удар в корпус и оказался в нокдауне, хотя судья посчитал иначе.

"Меня это очень злит, потому что пупок — это линия. Это нарушение. Это не смешно", — вспомнил он.

В завершении Анбер отметил, что для него предстоящий бой Усик — Фьюри станет одним из самых больших событий в карьере.

"Когда я впервые влюбился в бокс, мне было 10 лет. Мохаммед Али сразился с Джо Фрейзером за звание чемпиона мира в тяжелом весе. И вот мы собрались здесь я являюсь частью этого всего.

В моей карьере ничего крупнее этого события не было. Одна вещь, которая всегда будет для меня самой большой — это когда мой боец Отис Грант, мой первый боец, стал чемпионом мира 1997 года. Он был у меня с детства и я возил его на чемпионат мира. Это всегда будет моим главным событием", — завершил катмен.

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