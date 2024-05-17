Фьюри боднул Усика на финальной битве взглядов (видео)

Боксеры увиделись в последний раз перед поединком

В пятницу, 17 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялась церемония взвешивания участников шоу бокса Александр Усик (21-0, 14 КО) — Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию боя Усик — Фьюри.

По итогам мероприятия украинский боксер показал на весах 105,73 кг, а британец — 118,84 кг. Об этом сообщает "Телеграф".

"Цыганский король" вновь "отличился" на публичном мероприятии. Во время финальной дуэли взглядов Фьюри толкнул Усика, спровоцировав небольшую потасовку.

Полное видео цереомнии взвешивания участников шоу Усик - Фьюри

Отметим, накануне "Цыганский король" отказался от дуэли взглядов с "Котом", назвав того "страшным". Команда украинца также устроила "игры разума" перед поединком.

Напомним, супербой Усик — Фьюри состоится в субботу, 18 мая. На кону поединка стоят 8 чемпионских поясов, включая 4 основных. Таким образом, победитель противостояния станет первым в истории абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эру 4 поясов.

Бой Усик — Фьюри покажут в Украине прямом эфире. Добавим, что букмекеры считают украинца фаворитом противостояния.