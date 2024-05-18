Усик - Фьюри: онллайн-трансляция боя

На кону поединка стоит место в истории

В субботу, 18 мая, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозное шоу профессионального бокса, главным событием которого станет суперой Усик — Фьюри. Непобедимые чемпионы мира по боксу Александр Усик (21-0, 14 КО) и Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) проведут объединительный поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию чемпионского боя Усик — Фьюри. Следить за другими событиями шоу бокса можно в этой статье.

Онлайн-трансляция боя Усик — Фьюри (обновляется)

Поединок "Цыганского короля" и "Кота" возглавит вечер бокса в Эр-Рияде. Шоу начнется в 19:00 по киевскому времени, главный бой — после полуночи. На кону "дуэли" стоят 4 основных пояса в супертяжелом весе: WBC, WBA, WBO и IBF. Победитель станет абсолютным чемпионом мира по боксу, а проигравший получит шанс на реванш, правда, во втором поединке боксеры не будут драться за титул абсолюта, ведь пояс IBF к тому времени станет вакантным.

Боксеры подходят к поединку в интересном весе. Усик показал на весах свой самый большой вес в карьере, а Фьюри — наоборот рекордно похудел. Украинец показал на весах 105,73 кг, а британец — 118,84 кг.

Последняя дуэль взглядов перед боем Усик - Фьюри

Напомним, перед поединком команда "Цыганского короля" вела себя по-хамски. Отец британца головой ударил члена команды украинца, а Фьюри толкнул Усика на финальной дуэли взглядов.

Бой Усик — Фьюри покажут в Украине в прямом эфире на платной основе. Добавим, что букмекеры не сумели выделить однозначного фаворита в этом противостоянии.