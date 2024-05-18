"Ждал, когда повзрослеет, чтобы выйти против нашего чемпиона": Шатерникова рассказала про причины переноса боя Усик - Фьюри

Поединок переносился много раз с 2021-го года

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Поединок срывался много раз из-за неуверенности Фьюри в собственной победе.

Такую точку зрения в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" высказала экс-чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова. Говоря о том, почему бой срывался шесть раз и раскручивал ли таким образом Тайсон Фьюри интерес к поединку, Шатерникова заметила:

"Мое мнение, субъективная оценка, что Тайсон ждал момента, когда сможет войти в оптимальную форму, сумеет так подготовиться, чтобы выйти на поединок и однозначно победить. То есть он взрослел, ведь мы помним все его жизненные кризисы, как его бросало из стороны в сторону. И тогда он понимал, что не стал еще настолько уверенным в себе боксером, чтобы противостоять Усику. Да, может быть, обстоятельства так складывались, бой переносился много раз сугубо по объективным причинам. Но…

Мне кажется, все-таки, что он сам ждал, когда повзрослеет, чтобы выйти на бой против нашего чемпиона. Ведь мы понимаем, чтобы он не говорил, у него ответственности в разы больше, чем у Александра. Потому что из-за своего поведения, эпатажа, он более популярен, на него все смотрят. И сейчас он стремится доказать всем, в том числе и себе, своей семье, что способен выиграть у второго украинца (после Владимира Кличко). И ему нужно было дождаться того момента, когда он был бы стопроцентно уверен, что сейчас подготовится и наберет свою лучшую форму. чтобы боксировать с украинцем. Можно сказать, что он дозрел", — добавила Алина.

А говоря про то, как будет проходить бой, Шатерникова сделала акцент на форме Фьюри: "Почему Тайсон похудел и лишился своего прекрасного пузика? Потому что его команда и сам он прекрасно понимают, что функциональная подготовка и способность на высоких оборотах пройти все раунды, будет одним из главных факторов. Когда у тебя есть лишний вес, cбивается дыхание, появляются дополнительные проблемы. А в его команде прекрасно понимают, что Усик быстрый, будет маневрировать. А основа — в высоком темпоритме работать все 12 раундов, для того, чтобы выдержать темп, который, скорее всего, Александр будет ему навязывать. Понятно, что Усик прошел школу бокса где постоянно движешься, постоянно на ногах, и он так работает много лет, ему в этом плане немного легче. С другой стороны, как говорит мой тренер, когда ты наносишь удар в движении, это не тот удар, который может нокаутировать.

Поэтому, для меня любопытно, в первую очередь, каким будет Усик в этом бою. Каким будет Фьюри, плюс-минус, понятно. А вот каким будет Усик — это загадка. Я какие-то версии прорисовываю себе, но вместе с тем… Интересна стратегия Александра на бой.

Вместе с тем, в последних раундах, если до них дойдет, я допускаю, что Тайсон Фьюри будет готов на всякие "грязные штучки". Он такими приемами регулярно пользуется, и когда доходит до ситуации "пан или пропал", почему бы не повторить. Я не вижу причин, что именно в этом бою он не будет к ним прибегать".

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Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.