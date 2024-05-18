"Чекав, коли подорослішає, щоб вийти проти нашого чемпіона": Шатернікова розповіла про причини перенесення бою Усик — Ф’юрі

Поєдинок переносився багато разів із 2021-го року

Бій за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 18 травня. Поєдинок зривався багато разів через невпевненість Ф’юрі у своїй перемозі.

Таку думку в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" висловила екс-чемпіонка світу та віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова. Говорячи про те, чому бій зривався шість разів і чи розкручував таким чином Тайсон Ф’юрі інтерес до поєдинку, Шатернікова зауважила:

"Моя думка, суб’єктивна оцінка, що Тайсон чекав на момент, коли зможе увійти в оптимальну форму, зуміє так підготуватися, щоб вийти на поєдинок і однозначно перемогти. Тобто він дорослішав, адже ми пам’ятаємо всі його життєві кризи, як його кидало з боку в бік. І тоді він розумів, що не став ще настільки впевненим у собі боксером, щоб протистояти Усику.

Мені здається, таки, що він сам чекав, коли подорослішає, щоб вийти на бій проти нашого чемпіона. Адже ми розуміємо, щоб він не говорив, у нього відповідальності у рази більше, ніж у Олександра. Тому що через свою поведінку, епатаж, він більш популярний, на нього всі дивляться. І зараз він прагне довести всім, у тому числі й собі, своїй родині, що здатний виграти у другого українця (після Володимира Кличка — Ред). І йому треба було дочекатися того моменту, коли він був би повністю впевнений, що зараз підготується і набере свою найкращу форму. щоб боксувати з українцем. Можна сказати, що він дозрів", — додала Аліна.

А говорячи про те, як проходитиме бій, Шатернікова зробила акцент на формі Ф’юрі: "Чому Тайсон схуд і втратив свій прекрасний пузик? Тому що його команда і сам він чудово розуміють, що функціональна підготовка і здатність на високих оборотах пройти всі раунди, буде одним із головних факторів. Коли у тебе є зайва вага, збивається дихання, з’являються додаткові проблеми. А в його команді чудово розуміють, що Усик швидкий, буде маневрувати. А основа — у високому темпоритмі працювати всі 12 раундів, для того, щоб витримати темп, який, найімовірніше, Олександр буде йому нав'язувати. Зрозуміло, що Усик пройшов школу боксу, де постійно рухаєшся, постійно на ногах, і він так працює багато років, йому в цьому плані трохи легше. З іншого боку, як каже мій тренер, коли ти наносиш удар у русі, це не той удар, який може нокаутувати.

Тому, для мене цікаво, насамперед, яким буде Усик у цьому бою. Яким буде Ф’юрі, плюс-мінус, зрозуміло. А ось яким буде Усик – це загадка. Я якісь версії промальовую собі, але водночас… Цікава стратегія Олександра на бій.

Разом з тим, в останніх раундах, якщо до них дійде, я припускаю, що Ф’юрі буде готовий на всякі "брудні штучки". Він такими прийомами регулярно користується, і коли доходить до ситуації "пан чи пропав", чому б не повторити цього. Я не бачу причин, що саме в цьому бою він не вдаватиметься до них".

Цей матеріал створений за партнерства з LuckyPunch. Більше новин боксу за посиланням.

Раніше Ф’юрі повідомив, що на кону стоятиме 8 чемпіонських титулів. Також раніше організатори бою в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) випустили офіційний гімн.