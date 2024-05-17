Усик – Фьюри: интеллект и скорость против мощи и габаритов

В ночь на воскресенье определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе

Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 18 мая. Уже, практически, точно. Организаторы мегафайта подстраховались и ввели в контракт на проведение боя огромные штрафы для обоих спортсменов, которые тем придется заплатить в случае отказа от поединка.

И в субботу поздно вечером по киевскому времени (в ночь на воскресенье) мир узнает имя нового абсолютного чемпиона в супертяжелом весе – первого в XXI веке. Последний раз титулом абсолютного чемпиона владел Леннокс Льюис, когда победил в 1999 году Эвандера Холифилда.

С шестого раза

При этом, бой за титул абсолютного чемпиона уже срывался несколько раз. Осенью 2021-го, когда Усик не смог договориться с Энтони Джошуа и отложить бой-реванш. Затем, осенью 2022-го, когда стороны разошлись в вопросе срока проведения боя. Усику требовалось время на восстановление после боя с Джошуа,, а Фьюри очень хотел подраться до конца календарного года. И, в итоге, британец подрался с соотечественником Дерком Чисорой. Затем всплыла дата 29 апреля 2023 года, но анонса боя не было, а в феврале команда Усика обвинила соперника в неадекватных денежных запросах.

Контракт на бой между Усиком и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира был официально подписан 29 сентября 2023 года. Но… Изначально, поединок должен был состояться в Саудовской Аравии в Эр-Рияде 23 декабря 2023 года, но после боя Фьюри — Нганну был перенесен ввиду недостаточности времени на подготовку Фьюри. Следующей датой шоу было утверждено 17 февраля 2024 года. Но Фьюри получил рассечение и бой вновь перенесли.

18-е мая… Кажется, уже ничто не помешает двум боксерам-чемпионам все же выйти в ринг и определить самого-самого. Время для главного боя пришло.

Гигантская мощь и габариты

Главным преимуществом чемпиона WBC Тайсона Фьюри, безусловно, были и остаются мощь и габариты. При этом, очень важно заметить, что британский чемпион умеет своими габаритами пользоваться. Он ни в коем случае не толстый и неповоротливый. Тайсон весьма координированный боец, который может меняться и подстраиваться под соперника по ходу боя, на время уходить в глухую защиту, а потом внезапно раскрываться и наносить свои фирменные мощнейшие удары. От этих ударов уже пострадали очень многие бойцы. И Усик это прекрасно знает. Тем не менее, ему будет невероятно тяжело и неудобно в ринге с таким соперником.

К слову, Усик три предыдущих боя провёл с весом около 100 кг. Оптимальный вес Фьюри — в районе 120 кг. И с этим обязательно нужно что-то придумать. Разумеется, в команде Александра не сидели сложа руки и подготовили свой план по нейтрализации главного козыря оппонента.

Также к преимуществам Фьюри можно отнести умение менять стойки по ходу боя. На самом деле, этот элемент, считается, едва ли не главным преимуществом британца в глазах аналитиков. Правостороннюю стойку Тайсон чуть чаще использует для позиционного бокса, а в левосторонней – преимущественно боксирует агрессивным первым номером.

В этой связи, с одной стороны, Усику вроде бы привычнее боксировать с правшами. С другой, Александр, пожалуй, предпочёл бы, чтобы Тайсон принял чисто-бокс, тактическое противостояние. Как это было в поединке Усика с другим британцем Энтони Джошуа, где украинец, несмотря на то что был аутсайдером на котировках букмекеров, в обоих боях получал шансы, и оба отлично использовал.

Боксерский интеллект и работа ног

Говоря же о преимуществах украинского боксера, прежде всего, стоит отметить его боксерский ум, работу ног и тактику. Усик "медленно запрягает", но постепенно наращивает количество ударов, мощь и выходит на пик где-то к середине боя. Начало же он использует для того, чтобы присмотреться к оппоненту.

Также стоит отметить, что Усик не вкладывается в удары, так как наносит их в движении. За счёт этого он менее уязвим при попытках соперника контратаковать встречным ударом. Также он умело контролирует дистанцию — может или отойти на безопасное расстояние, или сместиться в сторонку и атаковать "второй волной". Учитывая, что все это проходит в высоком темпе, бой с Усиком очень энергозатратный для его оппонентов — требует предельной концентрации внимания и быстрой реакции на действия украинца.

"Он этого больше хочет"

На вопрос "Телеграфа" за счет чего Усик может победить Фьюри, промоутер украинца Александр Красюк отметил:

"За счет того, что он этого больше хочет. Мотивации. Понимаете, на таком уровне, когда спортсмены соревнуются в топ-дивизионе, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки, но суммарно одно с другим приблизительно равно. И, какие-то маленькие проценты и нюансы дают это преимущество. И именно эти проценты кроются в мотивации, желании, настрое… Если хотите, психологическом и ментальном преимуществе. Поэтому, я не вижу у Александра проблем в этом плане, он полностью готов к бою", — отметил Красюк.

В свою очередь, экс-чемпионка мира и вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова в комментарии "Телеграфу" отметила: "Прежде всего нужно разобрать Тайсона Фьюри, который является очень известным персонажем в мире бокса, и не только из-за своей эпатажности, а и с точки зрения хороших боксерских навыков. Для этого дивизиона — хэвивейта — это очень хороший боец, который не раз доказал, что даже падая в 12-м раунде, способен встать и дальше продолжать боксировать, как в поединке против Деонтея Уайлдера.

Но мы также помним, что Тайсон Фьюри выглядел откровенно плохо против Отто Валлина, где он провел совсем не такой поединок, которого от него обычно ждут. Ну и его поединок, против Нганну, где он, мягко говоря, не выглядел убедительно. И это говорит о том, что Фьюри далеко не такой стабильный мощный боксер, "рабочая машина", каким его привыкли видеть ранее. Поэтому здесь будет очень многое зависеть от самого Фьюри, каким он выйдет на этот поединок. Понятное дело, что он попытается доминировать и быть активным, работать с первых раундов.

В свою очередь, Усик, конечно, будет вначале пристреливаться, присматриваться. Понятное дело, ему нужно будет находить лазеечку, чтобы попасть, ведь размеры и размах рук боксеров несопоставимы. Чтобы выйти на свою ударную дистанцию, Саше необходимо будет приноравливаться к сопернику, а далее… Надо замотать-закрутить соперника в начале, и не дать ему доминировать со второй половины боя. Постоянно, за счет темпа, увеличивать свою работу и заставить Фьюри быть неубедительным в этом поединке", — добавила Шатерникова.

Букмекеры – за Фьюри

Аналитики букмекерских контор склонны отдать победу Фьюри, но с минимальным преимуществом. Так, Favbet принимает ставки на успех британца с коэффициентом 1,90, в то время как победа Усика оценивается в 2,08. В процентном соотношении это, приблизительно, 55/45 в пользу Фьюри.

При этом, букмекеры практически не верят в досрочную победу одного из боксеров. На такую победу Фьюри ставки принимаются из расчета 4,15 к 1, Усика – 6 к 1.

Где смотреть?

Бой Александр Усик – Тайсон Фьюри на территории Украины можно будет посмотреть на платформе Megogo. Поединок будет доступен по платной подписке на медиасервисе. Посмотреть бой Усик — Фьюри можно будет по подпискам Легкая, Оптимальная, Максимальная и Спорт.

Ожидается, что бои основного карда начнут ориентировочно в 19:00 по киевскому времени в субботу, 18 мая. Трансляция боя Усик — Фьюри стартует ориентировочно в 1:30 по киевскому времени.

Ранее Фьюри сообщил, что на кону будет стоять 8 чемпионских титулов. Также ранее организаторы боя в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) выпустили официальный гимн.