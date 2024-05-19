Перекрестился и станцевал: Усик ярко отреагировал на победу Беринчика (видео)

Украинский абсолютный чемпион мира следил за титульным боем соотечественника

Александр Усик через несколько часов после собственного победного боя за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте, посмотрел бой другого украинца Дениса Беринчика. Тот дрался за титул чемпиона в легком весе.

Усик эмоционально отреагировал на объявление результата боя и победы Беринчика. Видео празднования победы выложил аккаунт Michael Benson в соцсети Х.

Александр после объявления результата перекрестился, начал танцевать и обниматься с членами своей команды. Из видео понятно, что практически никто не рассчитывал на победу Беринчика, которая стала сенсацией.

Беринчик завоевал титул чемпиона WBO и теперь может провести объединительный бой с Василием Ломаченко, с которым не общается уже 4 года.

В свою очередь, Усик за несколько часов до этого также по очкам выиграл бой у Тайсона Фьюри и стал первым в XXI веке абсолютным чемпионом мира. Также он стал первым чемпионом в эру четырех основных поясов: WBO, WBA, WBC и IBF. Предыдущим абсолютным чемпионом мира в супертяжах был британец Леннокс Льюис, завоевавший этот титул в 1999 году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Усик попал в больницу после победы над Фьюри.